Cyclone Ditwah Update : श्रीलंकेतील प्रचंड विनाशानंतर भारताच्या किनाऱ्याजवळ पोहोचले दिटवाह चक्रीवादळ, 'या' राज्यांत मुसळधार पाऊस

बंगालच्या उपसागरात उद्भवलेले दिटवाह चक्रीवादळ भारतीय किनाऱ्यावर धडकणार आहे.त्याचा परिणाम २४ तासांपूर्वीच सुरू झाला आहे. तामिळनाडूच्या बऱ्याच भागात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सकाळी ६ वाजता ते चेन्नईपासून सुमारे ३९० किलोमीटर अंतरावर होते, तर पुद्दुचेरी किनाऱ्यापासून त्याचे अंतर सुमारे २९० किलोमीटर होते. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार,हे चक्रीवादळ श्रीलंकेपासून वायव्येकडे ताशी ८ किलोमीटर वेगाने सरकत आहे. .पाच राज्यांमध्ये पावसाचा इशाराचक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये पावसाचा इशारा जारी केला आहे. तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान खात्याने संपूर्ण राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. संध्याकाळी सुरू झालेल्या पावसाने रात्री उशिरा तीव्रता दाखवली आणि अनेक भागात पाणी साचले. त्यानंतर, स्थानिक प्रशासनाने मदतकार्य सुरु केले आहे. .हवामान खात्याने सांगितले की, नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या उत्तर श्रीलंका आणि तामिळनाडूच्या किनाऱ्यावर निर्माण झालेले चक्रीवादळ गेल्या सहा तासांत ताशी ७ किमी वेगाने उत्तरेकडे सरकले आणि आज रात्री १०.३० वाजता त्याच भागात, जाफना (श्रीलंका) पासून सुमारे ११० किमी वायव्य-ईशान्येला, वेदारण्यम (भारत) पासून ८० किमी पूर्वेला, कराईकल (भारत) पासून १०० किमी पूर्व-आग्नेयेस, पुडुचेरी (भारत) पासून १८० किमी आग्नेयेस आणि चेन्नई (भारत) पासून २८० किमी दक्षिणेस केंद्रित झाले. .हवामान खात्याच्या अंदाजानानुसार, उद्या सकाळपर्यंत ते वायव्येकडे सरकण्याची आणि उत्तर तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि लगतच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. उत्तर-वायव्येकडे सरकताना, हे चक्रीवादळ आज, उद्या सकाळी आणि संध्याकाळी मध्यरात्रीपर्यंत बंगालच्या नैऋत्य उपसागरावर तामिळनाडू-पुद्दुचेरी किनाऱ्यापासून किमान ६० किमी, ५० किमी आणि २५ किमी अंतरावर केंद्रित असेल. .श्रीलंकेत प्रचंड विनाशदिटवा चक्रीवादळाने श्रीलंकेत प्रचंड विनाश केला आहे. हा परिणाम इतका तीव्र होता की आणीबाणीची स्थिती जाहीर करावी लागली. देशभरातील विविध प्रांतांमधून भूस्खलनात लोक गाडले गेल्याच्या आणि अचानक आलेल्या पुरात वाहून गेल्याच्या दुःखद घटना घडत आहेत. दरम्यान, भारताने ऑपरेशन सागर बंधू अंतर्गत दोन लष्करी विमानांद्वारे श्रीलंकेला सुमारे २१ टन मदत साहित्य पाठवले. सहा टनांहून अधिक आवश्यक साहित्याचा पहिला माल एक दिवस आधी पोहोचवण्यात आला.चक्रीवादळ श्रीलंकेपासून दूर जात असताना पाण्याची पातळी कमी होत आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम सुरूच राहतील.