हिंदू-मुस्लीम भेदभाव पाकिस्तानमध्ये; अझरुद्दीन तर आमचा कॅप्टन होता!

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) वरून देशभरात अनेक आंदोलने झाली. सोशल मीडियात अजूनही हिंदू-मुस्लीम धर्मावरून अनेक वाद-विवाद सुरू आहेत. यावर आता भारताचा माजी सलामीवीर आणि भाजप खासदार गौतम गंभीरने आपले मत व्यक्त केले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गंभीर म्हाणाला, हिंदू-मुस्लीम भेदभाव हा फक्त पाकिस्तानमध्येच केला जातो. भारतामध्ये सर्वांना समान वागणूक दिली जाते. सध्या इम्रान खान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत, कधी काळी ते पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधारही राहिले, पण त्यांच्या सत्ताकाळात हिंदू-मुस्लीमांमध्ये भेदभाव केला जात असेल, तर हे नक्कीच लाजिरवाणे आहे.

तो पुढे म्हणाला, भारतामध्ये हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव केला जात नाही. असे जर होत असते, तर मोहम्मद अझरुद्दिन भारतीय संघाचा कर्णधार झाला नसता.

Gautam Gambhir, BJP: Despite having Imran Khan as the Prime Minister, a sportsman who represents his country has to go through all this. It is shameful. https://t.co/SwXC7hAWK7

— ANI (@ANI) December 27, 2019