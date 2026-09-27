दुबईत सोन्याचं एटीएम लावणारा अशर्फी सेठ कोण होता? दाऊदला ‘डॉन’ बनवण्यात होती मोठी भूमिका

दाऊद इब्राहिम हे नाव मुंबईच्या अंडरवर्ल्डच्या इतिहासात कायम चर्चेत राहिलं आहे. १९९३ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर त्याचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलं. मात्र, गुन्हेगारीच्या दुनियेत त्याचा प्रवास त्याआधीच सुरू झाला होता. सुरुवातीला तो सोन्याच्या तस्करीत सहभागी होता आणि नंतर त्याने स्वतःचं सिंडिकेट उभं केलं, ज्याला ‘डी कंपनी’ म्हणून ओळख मिळाली..क्राइम रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार विवेक अग्रवाल यांनी दाऊदच्या सुरुवातीच्या काळाबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दाऊद सुरुवातीला हाजी मस्तानसाठी जहाजातून सोनं आणण्याचं काम करायचा. त्यासाठी त्याला केवळ १०० ते २०० रुपये मिळायचे. या कामात त्याचा मोठा भाऊ साबिरही त्याच्यासोबत होता. अग्रवाल यांच्या माहितीनुसार, साबिर हा दाऊदपेक्षा वेगळ्या स्वभावाचा होता. त्याला दारूचंही व्यसन नव्हतं. मात्र, दुसऱ्यांसाठी काम करण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याचा विचार त्याच्या मनात आला..Marathi News Live Updates : दिवसभरात काय घडलं? देशविदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.त्यानंतर तो दुबईला गेला आणि तिथे अशर्फी सेठची भेट घेतली. अशर्फी सेठ हा पाकिस्तानचा रहिवासी असून सोन्याच्या व्यवहारात होता. त्याने दुबईत सोन्याचं एटीएम लावलं होतं. साबिरच्या भेटीनंतर त्याला कर्जाच्या माध्यमातून सोन्याची तस्करी सुरू करण्याची संधी मिळाली. १९८६ मध्ये साबिरचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दाऊदने मुंबई सोडली..दाऊदच्या टोळीत छोटा राजनचं महत्त्व मोठं होतं. दाऊदचा त्याच्यावर मोठा विश्वास होता. अगदी राजनच्या लग्नासाठी पंडिताची व्यवस्था करण्यापासून ते लग्नात मोठ्या भावाप्रमाणे कन्यादान करण्यापर्यंत दाऊद सहभागी झाला होता, अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. मात्र, पुढे दोघांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. .Marathi News Live Updates : स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठी घोषणा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू स्थापन करणार नवा राजकीय पक्ष.छोटा राजनसाठी काम करणाऱ्या तीन तरुणांची नेपाळमध्ये हत्या झाल्यानंतर दाऊद आणि राजन यांच्यातील दुरावा वाढू लागला. त्याआधी दाऊद आपल्या भावांपेक्षाही छोटा राजनवर अधिक विश्वास ठेवत असल्याचं अग्रवाल यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.