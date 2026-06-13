देश

Dhiraj Seth: भारताला मिळाले नवे लष्करप्रमुख! कोण आहेत लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ?

Lt Gen Dhiraj Seth to officially take command of Indian Army on June 30: धीरज सेठ यांनी आपल्या कारकिर्दीत 'दक्षिण पश्चिमी कमान' आणि 'दक्षिणी कमान' अशा दोन परिचालन लष्करी कमांडचे नेतृत्व केले आहे.
Gen Upendra Dwivedi Retirement

Gen Upendra Dwivedi Retirement

esakal

संतोष कानडे
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Lieutenant General Dhiraj Seth: लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हे भारतीय सैन्य दलाचे नवे प्रमुख असतील. भारत सरकारने याबाबत अधिकृतपणे ही घोषणा केली आहे. ते ३० जून २०२६ रोजी दुपारनंतर आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत.

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