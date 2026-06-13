Dhiraj Seth: भारताला मिळाले नवे लष्करप्रमुख! कोण आहेत लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ?

Lieutenant General Dhiraj Seth: लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हे भारतीय सैन्य दलाचे नवे प्रमुख असतील. भारत सरकारने याबाबत अधिकृतपणे ही घोषणा केली आहे. ते ३० जून २०२६ रोजी दुपारनंतर आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. .विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे ३० जून २०२६ रोजी आपल्या सेवेतून निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर सध्या भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून कार्यरत असलेले लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हे लष्कराची कमान आपल्या हाती घेतील. जवळपास चार दशकांच्या आपल्या देदीप्यमान लष्करी कारकिर्दीत त्यांनी सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि युद्धकौशल्यात अभूतपूर्व योगदान दिले आहे..मी सेटवरून रडत घरी आलेले... निवेदिता सराफ यांनी सांगितला हिंदी मालिकेचा कटू अनुभव; म्हणाल्या, 'माझ्या आईने मला...'.कोण आहेत धीरज सेठ?राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, खडकवासलाचे माजी विद्यार्थी असलेले लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ डिसेंबर १९८६ मध्ये भारतीय लष्कराच्या प्रतिष्ठित 'आर्मर्ड कॉर्प्स'मध्ये दाखल झाले होते. आपल्या ४० वर्षांच्या लष्करी कारकीर्दीत त्यांनी सामरिक, ऑपरेशनल आणि संस्थागत पातळीवर व्यापक अनुभव घेतले आहेत.लष्करी शिक्षणातही ते नेहमीच अव्वल राहिले असून त्यांनी 'ज्युनिअर कमांड कोर्स'मध्ये प्रथम स्थान मिळवले होते, तर 'डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज'मध्ये त्यांनी 'बेस्ट ऑल राउंड स्टुडंट ऑफिसर'चे पदक पटकावले होते. याशिवाय त्यांनी भारताच्या 'नॅशनल डिफेन्स कॉलेज' आणि फ्रान्समधील पॅरिस येथे आयोजित अत्यंत प्रतिष्ठित 'कमांड अँड स्टाफ कोर्स'मध्येही सहभाग घेतला होता, जो त्यांचा जागतिक रणनीतिक दृष्टिकोन दर्शवतो..ST Employees Protest: प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको, प्रताप सरनाईकांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन .धीरज सेठ यांच्या नावावर दुर्मिळ बहुमान?धीरज सेठ यांनी आपल्या कारकिर्दीत 'दक्षिण पश्चिमी कमान' आणि 'दक्षिणी कमान' अशा दोन परिचालन लष्करी कमांडचे नेतृत्व केले आहे. तसेच, पश्चिम आघाडीवर अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळ धोरणात्मक देखरेख ठेवण्याचा त्यांना अनुभव आहे. लेफ्टनंट जनरल म्हणून त्यांनी भारतीय लष्कराच्या प्रमुख स्ट्राईक फॉरमेशनपैकी एक असलेल्या 'सुदर्शन चक्र कॉर्प्स'ची कमान सांभाळली होती. ते दिल्ली क्षेत्राचे 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग' म्हणूनही कार्यरत होते, जिथे त्यांनी प्रमुख राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय लष्करी कार्यक्रम आणि प्रजासत्ताक दिन संचलनासारख्या मोठ्या सोहळ्यांचे नेतृत्व केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.