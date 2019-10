...म्हणून मी राफेलची पूजा केली : राजनाथसिंह

नवी दिल्ली : विजयादशमी दिवशी भारतीय हवाई दलात राफेल हे लढाऊ विमान दाखल झाले. पण यापेक्षा अधिक चर्चा झाली ती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या राफेलच्या पूजेची. यावर आता राजनाथ सिंहानी मौन सोडले व आपण राफेलची पूजा का केली याचे कारण सांगितले आहे.

दसऱ्या दिवशी म्हणजेच विजयादशमीला हिंदू धर्मात शस्त्रपूजनाची पद्धत आहे. त्याप्रमाणे राफेल आणायला गेलेल्या राजनाथ यांनी राफेलची साग्रसंगीत पूजा केली. राफेलवर ओल्या गंधाने ॐ काढला. त्याला हळदी-कुंकू वाहिले. फुले व नारळ वाहिला. तसेच चाकाखाली लिंबूही ठेवले होते. या सर्व प्रकारामुळे राजनाथ यांना देशभरातून टीकेला सामोरे जावे लागले होते. पण यावर राजनाथ यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. 'विश्वात अशी एक शक्ती आहे, जिच्यावर माझा लहानपणापासून पूर्ण विश्वास आहे. मला जे योग्य वाटलं ते मी केलं. आमचा या सर्व गोष्टींवर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा आहे.' असे उत्तर राजनाथ सिंह यांनी भारतात आल्यावर दिले.

Rajnath Singh on Shastra Puja in France: I did what I thought was appropriate. This is our faith, that there is a super power&I have believed it since childhood. I feel there must have been division over the issue in Congress too,it must not have been everybody's opinion. #Rafale https://t.co/VBpgsawKaA pic.twitter.com/Ot8hQfty5w

