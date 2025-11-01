Delhi Pollution Deaths : धक्कादायक ! दिल्लीतील १५ टक्के मृत्यू प्रदुषणामुळे, अहवालात धडकी भरवणारी माहिती समोर

Summaryदिल्लीतील सुमारे १५% मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होत असल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत.२०२३ मध्ये १७,१८८ लोकांचा मृत्यू केवळ प्रदूषणामुळे झाल्याचा अहवाल जाहीर झाला.हा डेटा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) आणि HME संस्थांच्या विश्लेषणावर आधारित आहे..दिल्ली हे जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित हवेचे शहर असल्याचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. आता राजधानी दिल्लीची विषारी हवा लोकांचा जीव घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव अभ्यासात समोर आले आहे.दिल्लीतील सुमारे १५% रहिवासी प्रदूषणामुळे मरत आहेत. एका अभ्यासात उघड झालेला हा धक्कादायक खुलासा सार्वजनिक त्रास वाढवणारा आहे हे निश्चित आहे. हा खुलासा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) च्या डेटा विश्लेषणातून आला आहे. याचा अर्थ असा की वायू प्रदूषण दिल्लीकरांच्या आरोग्यासाठी धोका बनले आहे. हे आकडे २०२३ मध्ये अपेक्षित मृत्यूंवर आधारित आहेत..दिवाळीत दिल्ली-NCRमध्ये हवा बनली विषारी, श्वास घेणंही कठीण; AQI ४००च्या वर, १२ कलमी अॅक्शन प्लॅन लागू.इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (HME) ने या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये दिल्लीतील अंदाजे १७,१८८ लोकांचा प्रदूषणामुळे मृत्यू झाला. याचा अर्थ राजधानीतील प्रत्येक सात पैकी एक मृ्त्यू प्रदूषित हवेमुळे झाला.आकडेवारीनुसार, वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यू २०१८ मध्ये १५,७८६ वरून २०२३ मध्ये १७,१८८ पर्यंत वाढले. त्याच कालावधीत, उच्च रक्तदाबामुळे होणारे मृत्यू १३,६०४ वरून १४,८७४ पर्यंत वाढले, तर उच्च उपवास प्लाझ्मा ग्लुकोजमुळे होणारे मृत्यू ८,९३८ वरून १०,६५३ पर्यंत वाढले..प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यू वाढलेजीबीडी डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर, सेंटर फॉर एनर्जी अँड क्लीन एअर रिसर्च (CREA) च्या संशोधकांनी सांगितले की वर्षानुवर्षे चढउतार असूनही, प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू सातत्याने जास्त आहेत. हे मृत्यू उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा जास्त आहेत.हे एक सार्वजनिक आरोग्य संकट आहे ज्यासाठी प्रदूषण करणाऱ्या भागात विज्ञान-आधारित कारवाईची आवश्यकता आहे..FAQs प्र.१: दिल्लीतील किती टक्के मृत्यू प्रदूषणामुळे होत आहेत? 👉 सुमारे १५% मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होत आहेत.प्र.२: २०२३ मध्ये दिल्लीमध्ये प्रदूषणामुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला? 👉 अंदाजे १७,१८८ लोकांचा मृत्यू प्रदूषणामुळे झाला.प्र.३: हा अहवाल कोणत्या संस्थांनी तयार केला आहे? 👉 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) आणि इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (HME) यांनी हा डेटा विश्लेषित केला.प्र.४: २०१८ पासून प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंच्या आकडेवारीत काय बदल झाला? 👉 २०१८ मधील १५,७८६ मृत्यू २०२३ मध्ये १७,१८८ वर पोहोचले.प्र.५: प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू कोणत्या आजारांपेक्षा जास्त आहेत? 👉 उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहामुळे होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा प्रदूषणाचे मृत्यू अधिक आहेत.प्र.६: तज्ञांनी या स्थितीबद्दल काय मत व्यक्त केले? 👉 त्यांनी याला सार्वजनिक आरोग्य संकट म्हटले असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी विज्ञानाधारित उपाययोजना सुचवल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.