देश

Delhi Pollution Deaths : धक्कादायक ! दिल्लीतील १५ टक्के मृत्यू प्रदुषणामुळे, अहवालात धडकी भरवणारी माहिती समोर

Air Pollution in Delh : या काळात उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहामुळे होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा प्रदूषणाचे मृत्यू अधिक झाले. तज्ञांनी याला सार्वजनिक आरोग्य संकट म्हटले असून, विज्ञानाधारित उपायांची तातडीची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
Delhi Pollution Deaths : धक्कादायक ! दिल्लीतील १५ टक्के मृत्यू प्रदुषणामुळे, अहवालात धडकी भरवणारी माहिती समोर
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. दिल्लीतील सुमारे १५% मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होत असल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत.

  2. २०२३ मध्ये १७,१८८ लोकांचा मृत्यू केवळ प्रदूषणामुळे झाल्याचा अहवाल जाहीर झाला.

  3. हा डेटा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) आणि HME संस्थांच्या विश्लेषणावर आधारित आहे.

दिल्ली हे जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित हवेचे शहर असल्याचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. आता राजधानी दिल्लीची विषारी हवा लोकांचा जीव घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव अभ्यासात समोर आले आहे.दिल्लीतील सुमारे १५% रहिवासी प्रदूषणामुळे मरत आहेत. एका अभ्यासात उघड झालेला हा धक्कादायक खुलासा सार्वजनिक त्रास वाढवणारा आहे हे निश्चित आहे. हा खुलासा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) च्या डेटा विश्लेषणातून आला आहे. याचा अर्थ असा की वायू प्रदूषण दिल्लीकरांच्या आरोग्यासाठी धोका बनले आहे. हे आकडे २०२३ मध्ये अपेक्षित मृत्यूंवर आधारित आहेत.

Delhi Pollution Deaths : धक्कादायक ! दिल्लीतील १५ टक्के मृत्यू प्रदुषणामुळे, अहवालात धडकी भरवणारी माहिती समोर
दिवाळीत दिल्ली-NCRमध्ये हवा बनली विषारी, श्वास घेणंही कठीण; AQI ४००च्या वर, १२ कलमी अ‍ॅक्शन प्लॅन लागू
Loading content, please wait...
death
delhi
air pollution
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com