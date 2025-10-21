Delhi Air Pollution : दिल्ली जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहर, मुंबई चौथ्या क्रमांकावर; श्वास घेणेही झाले कठीण, अहवालाने चिंता वाढवली

Summary AQI पातळी २०१ ते ४०० दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून हवा “अत्यंत वाईट” श्रेणीत आहे.थंडी, पराळी जाळणे, वाहनांचे धूर आणि बांधकामातील धूळ ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत.परिस्थिती गंभीर असल्याने शाळा बंद, बांधकाम थांबवणे आणि वाहनांवर निर्बंध लागू शकतात..भारताची राजधानी नवी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता २१ ऑक्टोबर मंगळवारी धोकादायक पातळीवर घसरली. हे शहर जगातील सर्वात प्रदूषित शहर बनले आहे तर जगातील पहिल्या पाच प्रदुषित शहरांत भारतातील तीन शहरांचा समावेश असून मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे.दिवाळीत फटाके फोडल्यामुळे हे घडले. .स्विस ग्रुप आयक्यूएअरच्या लाईव्ह रँकिंगनुसार,जगातील सर्वात वाईट हवेची गुणवत्ता असलेल्या शहरांच्या यादीत नवी दिल्ली अव्वल स्थानावर आहे, तर कोलकाता आणि मुंबई तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत.पाकिस्तानची दोन शहरे देखील पहिल्या १० मध्ये आहेत..जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित १० शहरेदिल्ली, भारतलाहोर, पाकिस्तानकोलकाता, भारतमुंबई, भारतताश्कंद, उझबेकिस्तानकराची, पाकिस्तानकॅनबेरा, ऑस्ट्रेलियाकुवैत शहर, कुवेतकिन्शासा, काँगोमनिला, फिलीपिन्स.दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय शहरांसाठी प्रदूषणाचे भयानक आकडे आणखी चिंताजनक आहेत. दिवाळीच्या दिवशी भारतात फटाके फोडण्यात आले. हे फटाके वायू प्रदूषणात मोठे योगदान देतात आणि दरवर्षी दिवाळीनंतर हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय घट होते. येत्या काही दिवसांत दिल्लीला कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचा अंदाज आहे की हवेची गुणवत्ता "अत्यंत वाईट ते वाईट" श्रेणीत राहील, ज्याची AQI पातळी २०१ ते ४०० दरम्यान असेल. .हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी जनजागृती रॅली.दिल्ली आणि शेजारील राज्यांत दर हिवाळ्यात थंडी, धुके, इमारतींच्या बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ, वाहनांचे एक्झॉस्ट आणि पराळी जाळल्यामुळे निर्माण होणारा धूर यामुळे दाट धुक्याचा धोका असतो, ज्यामुळे दिल्लीतील २ कोटी रहिवाशांपैकी अनेकांना श्वसनाचे आजार होतात. या समस्येचा सामना करण्यासाठी, शाळा अनेकदा बंद केल्या जातात, काही बांधकामे थांबवली जातात आणि खाजगी वाहनांवर बंदी घातली जाते. .FAQsप्र.१: दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता एवढी खराब का झाली आहे? ➡️ दिवाळीत फटाके, पराळी जाळणे, वाहनांचा धूर आणि थंडीमुळे हवेत धूळ-धूर साचल्याने हवेची गुणवत्ता घटली.प्र.२: AQI म्हणजे काय आणि त्याचा अर्थ काय आहे? ➡️ AQI म्हणजे Air Quality Index जो हवेतल्या प्रदूषणाची पातळी दाखवतो; जास्त अंक म्हणजे अधिक प्रदूषण.प्र.३: AQI २०१ ते ४०० म्हणजे किती धोकादायक आहे? ➡️ ही श्रेणी “खूप वाईट” ते “धोकादायक” असून अशा हवेचा दीर्घकाळ संपर्क आरोग्यास हानिकारक ठरतो.प्र.४: प्रदूषणावर सरकार कोणती पावले उचलते? ➡️ शाळा बंद करणे, बांधकाम थांबवणे, खाजगी वाहनांवर निर्बंध लावणे आणि प्रदूषण नियंत्रण मोहिमा राबवणे.प्र.५: प्रदूषणाचा आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? ➡️ सततच्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, थकवा आणि हृदयविकार होऊ शकतात.प्र.६: दिल्लीव्यतिरिक्त कोणती शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत? ➡️ कोलकाता, मुंबई, लाहोर, कराची, आणि ताश्कंद ही शहरे प्रदूषणाच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.