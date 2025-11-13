लाल किल्ल्याजवळ स्फोट... न्यू लाजपत राय मार्केटमध्ये सापडले मृतदेहाचे अवशेष; पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी

सोमवारी दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटामुळे देश हादरून गेलाय. आता या स्फोटानंतर अनेक खळबळजनक खुलासे होत आहेत. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की १० पेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक झाल्या. तर स्फोटाचा हादरे २०० मीटरपर्यंत जाणवले. दरम्यान, लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाल्यानंतर त्यात मृत्यू झालेल्यांच्या शरिरांचे अवयव ५०० मीटर अंतरावर असणाऱ्या न्यू लाजपत नगर मार्केटमध्ये आढळून आलेत. दिल्ली पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गुरुवारी फॉरेन्सिक लॅबचं पथक आणि दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने न्यू लाजपत राय मार्केटमधून मृतदेहाचा एक तुकडा ताब्यात घेतला. छिन्नविछिन्न अवस्थेतील हा तुकडा पोलिसांनी फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवून दिला असून त्याचे रिपोर्ट आल्यानंतर माहिती समोर येईल..दिल्लीत पुन्हा स्फोट? रेडिसन हॉटेलजवळ मोठा आवाज झाल्याचा कॉल; पोलीस म्हणाले, टायर फुटलेला.दिल्लीत झालेल्या स्फोटाबाबत तपास यंत्रणा चौकशी करत आहे. देशात ४ मोठ्या शहरांमध्ये साखळी स्फोट घडवण्याचा कट रचला होता अशीही माहिती समोर येतेय. दिल्ली पोलिसांनी फॉरेन्सिक डीएनए तपासणीनंतर लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये स्फोट घडवणारा डॉक्टर उमर उन नबी होता अशी माहिती समोर आलीय. त्याच्या आईचे डीएनए नमुने घेऊन त्याची पडताळणी करण्यात आली. स्फोटानंतर i20 कारमध्ये स्टेअरिंगजवळ पायाचा एक तुकडा मिळाला होता..दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाल किल्ला स्फोटातील आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, शाहीन यांनी मिळून जवळपास २० लाख रुपये जमवले होते. ते उमरला देण्यात आले होते. उमर आणि मुजम्मिल यांच्यात पैशावरून वादही झाला होता. या पैशातून मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकासाठी साहित्य खरेदी करण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.