दोन वर्षांपासून स्फोटकं गोळा करण्याचं काम, रुग्णालयात कामानंतर डॉक्टरांची व्हायची बैठक; शाहीनचे धक्कादायक खुलासे

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी झालेल्या कार स्फोट प्रकरणी तपास यंत्रणांनी मोठा खुलासा केलाय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मागचा प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर उमर ऊन नबी हा आहे. फरीदाबाद मॉड्युलचा तो सर्वाधिक कट्टरपंथी सदस्य होता. या प्रकरणात डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गणाई, डॉक्टर अदील मजीथ राथर आणि डॉक्टर शाहीन शाहिद यांनाही अटक करण्यात आलीय..शाहीन शाहिदीने पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक खुलासे केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. शाहीन शाहिदीने उमर देशात अनेक दहशतवादी हल्ले करण्याबद्दल बोलायचा असं सांगितलंय. चौघेही डॉक्टर अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरिदाबाद इथं काम करत होते. कामानंतर बैठकांमध्ये दहशतवादी कारवायांबाबत चर्चा व्हायची असाही खुलासा झाला आहे..दिल्ली स्फोटात सेकंड हॅन्ड गाडीचा वापर : जुन्या कारची खरेदी-विक्री करताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात.तपास संस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमर, मुजम्मिल आणि अदील जवळपास दोन वर्षांपासून अमोनियम नायट्रेटसारखे स्फोटक गोळा करत होते. त्यांचा उद्देश जैश ए मोहम्मदच्या आदेशानं देशभरात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी हल्ला करण्याचा होता..डॉक्टर मुजम्मिल, अदील आणि शाहिनला आधीच जम्मू काश्मीर पोलिसांनी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाईत अटक केली होती. पण डॉक्टर उमर फरार होण्यात यशस्वी ठरला. त्यानंतर घाई गडबडीत त्यानं लाल किल्ल्याजवळ स्फोट घडवून आणल्याची शक्यता वर्तवली जातेय. उमरने एका i20 कारमधून अमोनियम नायट्रेट आणि डिटोनेटरसारख्या स्फोटकांचा वापर करून स्फोट केला..अटक केलेल्या ड़ॉक्टरांच्या चौकशीत जैश ए मोहम्मदच्या मोठ्या नेटवर्कची माहिती समोर आलीय. शाहीनने सांगितलं की, तिचा भाऊ परवेज सईदसुद्धा चॅट ग्रुपचा सदस्य होता. त्यात मुजम्मिल आणि अदील हेसुद्धा सहभागी होते. मंगळवारी पोलिसांच्या टीमने परवेजला ताब्यात घेतलं पण त्याच्याकडून काही जप्त केले नाही. अटकेच्या भितीनं त्यानं स्फोटक आणि आक्षेपार्ह साहित्य नष्ट केल्याची शंका व्यक्त केली जातेय..