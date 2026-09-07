अचानक आवाज झाला अन् इमारत कोसळली, घटनेचा CCTV VIDEO समोर; ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, अजूनही बचावकार्य सुरू

Delhi News: दिल्लीत सत्य निकेतन इथं रविवारी दुपारी पाच मजली इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. पीजीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या इमारतीत अनेक विद्यार्थी वास्तव्यास होते. इमारत कोसळून ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर अजूनही काही जण ढिगाऱ्याखाली दबले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटनास्थळी शोध आणि बचावकार्य सुरू आहे. .सत्य निकेतन इथं इमारत दुर्घटनेचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात इमारत कोसळली तेव्हाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. इमारत कोसळली त्यावेळी बाहेर गेटवर बसलेला व्यक्त मोठ्या आवाजानंतर तिथून जीव वाचवण्यासाठी पळत असल्याचं दिसतंय..Nepal Flood: १० दिवस ढिगाऱ्याखाली, तरीही जीवंत! नेपाळमध्ये ६० वर्षीय महिलेची थरारक सुटका.इमारत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. रात्रभर ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू होतं. विद्यार्थी आणि स्थानिकांनीही मोठ्या संख्येनं या बचावकार्यात सहभाग घेतला. काही विद्यार्थी आपल्या मित्रांचा शोध घेत होते. त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. इमारत कोसळल्याच्या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण आहे..स्थानिकांनी सांगितलं की, इमारत कोसळली तेव्हा एखादा बॉम्बस्फोट व्हावा असा आवाज आला. पण जेव्हा आरडाओरडा, गोंधळ आणि चारही बाजूला धुळीचे लोट पसरले ते दृश्य भयंकर होतं..सत्य निकेतनमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर दिल्ली सरकारने विशेष समितीची स्थापना केली आहे. या समितीकडून चौकशी करून दुर्घटनेतील दोषींचा शोध घेतला जाईल. पोलिसांची पथके इमारतीच्या मालकाचा शोध घेण्यासाठी छापे टाकत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.