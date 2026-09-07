देश

अचानक आवाज झाला अन् इमारत कोसळली, घटनेचा CCTV VIDEO समोर; ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, अजूनही बचावकार्य सुरू

Delhi Building Collapse: दिल्लीत सत्य निकेतन परिसरात ५ मजली इमारत कोसळून ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Delhi Building Collapse

Delhi Building Collapse Kills 6 Students

Esakal

सूरज यादव
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Delhi News: दिल्लीत सत्य निकेतन इथं रविवारी दुपारी पाच मजली इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. पीजीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या इमारतीत अनेक विद्यार्थी वास्तव्यास होते. इमारत कोसळून ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर अजूनही काही जण ढिगाऱ्याखाली दबले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटनास्थळी शोध आणि बचावकार्य सुरू आहे.

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