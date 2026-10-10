Congress High Command Alert : काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय! सर्व आमदार-खासदारांना तातडीने दिल्लीला बोलावले...

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत विरोधी पक्षांचे नेते आणि आंदोलकांवर होत असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सूचनेनुसार देशभरातील सर्व काँग्रेस आमदार आणि खासदारांना तातडीने दिल्लीत हजर राहण्याचे कडक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दिल्लीत केंद्र सरकारविरोधात एक महाप्रचंड देशव्यापी आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत काँग्रेस असल्याचे संकेत मिळत असून, या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..राहुल गांधींचे थेट आदेश; बैठकीचे नियोजनमिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि खासदार आहेत, त्यांना आपापले सर्व स्थानिक कार्यक्रम रद्द करून तातडीने विमानाने दिल्लीत पोहोचण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी स्वतः हे पाचारण केले असल्याचे समजते. दिल्लीत पोहोचल्यानंतर सर्व प्रमुख लोकप्रतिनिधींची एक तातडीची बैठक होणार असून, आंदोलनाची पुढील दिशा आणि रणनीती ठरवली जाणार आहे. राजधानीत सरकारविरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याची काँग्रेसची तयारी सुरू आहे..Delhi Protest High Drama : निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन; दिल्लीत भाजपच्या आमदाराच्या लेकीला पोलिसांकडून ताब्यात! फोटो समोर.महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते दिल्लीकडे रवानाहायकमांडचा हा तातडीचा संदेश धडकताच महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे आमदार आणि खासदार आज संध्याकाळपासूनच दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. मुंबई आणि नागपूरहून अनेक नेत्यांनी दिल्लीची विमाने पकडली आहेत. राजधानीत विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांची झालेली धरपकड आणि वाढता तणाव पाहता, काँग्रेसने आता आक्रमक होत दिल्लीच्या मैदानात थेट संघर्ष छेडण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे पुढील २४ ते ४८ तासांत दिल्लीत मोठे राजकीय नाट्य रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.