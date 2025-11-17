देश

Crime: शरीरावर जखमा, फाटलेले कपडे, पुरूषाची चप्पल... रेल्वे स्थानकाजवळ अज्ञात महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह अन्..., नेमकं काय घडलं?

Delhi Woman Body Found Case: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रेल्वे स्थानकाजवळ अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळला आहे. यामुळे परिसरात खळबळ आहे.
दिल्लीच्या आदर्श नगर रेल्वे स्थानकाजवळ एक धक्कादायक घटना घडली. रेल्वे रुळालगतच्या झुडुपात एका अज्ञात महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला. तिच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर गंभीर जखमा होत्या. दिल्लीतील आदर्श नगर सब्जी मंडी परिसरात तैनात असलेल्या सरकारी रेल्वे पोलीस कर्मचाऱ्याने आदर्श नगर रेल्वे स्टेशनच्या शेड क्रमांक २ च्या मागे रुळाजवळ एका महिलेचा मृतदेह पडल्याची तक्रार करण्यासाठी फोन केला.

