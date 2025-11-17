Crime: शरीरावर जखमा, फाटलेले कपडे, पुरूषाची चप्पल... रेल्वे स्थानकाजवळ अज्ञात महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह अन्..., नेमकं काय घडलं?

दिल्लीच्या आदर्श नगर रेल्वे स्थानकाजवळ एक धक्कादायक घटना घडली. रेल्वे रुळालगतच्या झुडुपात एका अज्ञात महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला. तिच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर गंभीर जखमा होत्या. दिल्लीतील आदर्श नगर सब्जी मंडी परिसरात तैनात असलेल्या सरकारी रेल्वे पोलीस कर्मचाऱ्याने आदर्श नगर रेल्वे स्टेशनच्या शेड क्रमांक २ च्या मागे रुळाजवळ एका महिलेचा मृतदेह पडल्याची तक्रार करण्यासाठी फोन केला. .माहिती मिळताच महेंद्र पार्क पोलीस स्टेशनचे पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोहोचताच पोलिसांना अंदाजे ४०-४५ वर्षांची एक महिला अर्धनग्न अवस्थेत आढळली. तिचे कपडे फाटलेले होते आणि तिच्या शरीरावर खोल जखमा होत्या. असे दिसून आले की, कोणीतरी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला होता. नंतर धारदार शस्त्राने तिच्यावर हल्ला केला होता. महिलेची ओळख पटवणे कठीण होते. .Saudi Bus Accident: मक्केवरुन मदिनाकडे निघालेल्या बसचा भीषण अपघात! ४२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू; डिझेल टँकरला बस धडकली अन्....तिच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र सापडले नाही. जवळपास कोणीही तिला ओळखले नाही. असे मानले जाते की, ती कचरा वेचणारी किंवा भटकी असावी. तिचे वय ४० ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान आणि उंची अंदाजे ५ फूट असावी. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, महिलेचे कपडे फाटलेले होते आणि तिच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर खोल जखमा होत्या. तिच्या तोंडाजवळही रक्त साचले होते. जे हे दर्शवते की हा हल्ला जवळून आणि क्रूरपणे करण्यात आला होता. .घटनास्थळावरून पोलिसांनी एक संशयित धारदार शस्त्र आणि त्या महिलेच्या आणि पुरूषाच्या चप्पल जप्त केल्या आहेत. ही चप्पल मृताची आहे की, संशयिताची आहे याचा तपास पोलीस करत आहेत. घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केल्यानंतर, पोलीस पथक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहे जेणेकरून घटनेपूर्वी ती महिला कोणासोबत होती आणि ती तिथे कशी पोहोचली हे शोधता येईल. .Bride killed on Wedding Day : लग्नादिवशीच नवरीचा खून करुन नवरदेव फरार, पोलिस तपासात धक्कादायक कारण समोर .रेल्वे मार्गावर सतत वाहतूक असते. त्यामुळे पोलिसांना आशा आहे की काही कॅमेरे काही सुगावा देतील. महेंद्र पार्क पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. पोलीस महिलेची ओळख पटवून तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.