Fake Acid Attack Case : धक्कादायक! दिल्लीत विद्यार्थिनीवर ॲसिड हल्ल्याचं प्रकरण बनावट असल्याचे निष्पन्न!

Delhi fake acid attack case : पीडितेच्या वडिलांनी केलं कबूल ; खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा कट रचण्यात आला
Delhi Acid Attack Case Turns Out to Be Fake: दिल्लीमध्ये एका विद्यार्थिनीवर भरदिवसा ॲसिड हल्ल्या झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर सर्वस्तरातून संताप व्यक्त होत होता. मात्र आता हे प्रकरणं पूर्णपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मुलीच्या वडिलांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी वडिलांनी तीन पुरुषांना अडकवण्याचा कट रचल्याची कबुली दिली आहे. 

घटनेच्यावेळी आरोपी दिल्लीत नव्हते, मुलीच्या वडिलांवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप आहे. तिचा भाऊ अजूनही फरार आहे. भावाने त्याच्या बहिणीला अॅसिड हल्ल्याची कहाणी रचण्यास मदत केली होती. तिने आरोप केलेल्या तिघांच्या कुटुंबियींचा सध्या मुलीच्या वडिलांशी वाद सुरू आहे.

पोलिसांनी ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणाचा तपास सुरू केला तेव्हा असे आढळून आले की विद्यार्थिनी तिच्या भावासोबत मोटारसायकलवरून मुकुंदपूर येथील तिच्या घरातून निघाली होती. तिच्या भावाने तिला अशोक विहार येथे सोडले आणि त्यानंतर ती ई-रिक्षाने निघाली. मुलीचा भाऊही घटनेपासून फरार आहे.

Delhi Acid Attack : राजधानी दिल्लीत संतापजनक घटना! महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर भररस्त्यात ‘अ‍ॅसिड’ हल्ला

 खरं तर, विद्यार्थिनीने आरोपींबद्दल सविस्तरपणे सर्व माहिती दिल्यानंतरच दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणाचा संशय आला. पीडितेने मोटारसायकलचा नंबर, समोर, मागे आणि मधल्या जागी कोण बसले होते हे सांगितले आणि तिला अ‍ॅसिडची बाटली कोणी पकडली होती, ती कोणाला दिली होती आणि कोणी फेकली होती हे देखील तिला माहिती होते.

Uddhav Thackeray Statement : ''मुंबईत अ‍ॅनाकोंडा येऊन गेला अन् भूमिपूजन करून गेला, त्याला मुंबई गिळायची'' ; उद्धव ठाकरेंचं विधान!

पोलिस सूत्रांनुसार, अ‍ॅसिड पीडितांना त्यांच्या हल्लेखोरांबद्दल इतकी तपशीलवार माहिती असण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, जेव्हा विद्यार्थ्याने सर्व तपशील पोलिसांना सांगितले तेव्हा त्यांना संशय आला.

