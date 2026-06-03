वडिलांच्या उपचारासाठी आले, नातेवाईकांसोबत नाश्त्याला गेले; एकाच कुटुंबातल्या ८ जणांचा मृत्यू

दिल्लीत मालवीय नगर रुग्णालयात बुधवारी सकाळी झालेल्या अग्नितांडवात २१ जणांचा मृत्यू झालाय. यात अनेक परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तर २५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मालवीय नगरमधील चार मजली हॉटेलमध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये एका नातेवाईकाच्या उपचारासाठी आलेले लोक हॉटेलमध्ये नाश्त्यासाठी गेले होते. Eight Family Members Die in Delhi Fire Tragedy.दिल्लीतील महावीर एन्क्लेव्हमध्ये राहणाऱ्या प्रेम बन्सल यांच्या मुलीसह जावई आणि कुटुंबातील ८ जणांचा दुर्घटनेत मृत्यू झालाय. प्रेम बन्सल यांचे जावई विवेक अग्रवाल हे गुरुग्रामच्या सेक्टर ४६ मध्ये राहत होते. व्यवसायाने सीए असलेल्या विवेक यांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयात दाखल केलं होतं..Delhi Fire इमारतीत आग, बाहेरून कुलूप; २१ जण जिवंत होरपळले; उपचारासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू.विवेकचे नातेवाईक वडिलांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी दिल्लीला आले होते. रुग्णालयातून सकाळी साडे आठ वाजता नातेवाईकांना घेऊन विवेक रेस्टॉरंटमध्ये नाश्त्यासाठी गेले आणि तिथंच काळाने घाला घातला. फ्लोरिश स्टे बी अँड बी हॉटेलमध्ये आग लागल्यानंतर काही लोकांनी वाचण्यासाठी धडपड केली. काहींनी इमारतीच्या खिडकीतून उड्या मारल्या. बेसमेंटसह मेन गेटला कुलुप असल्यानं आगीच्या घटनेनंतर लोकांना बाहेर पडता न आल्यानं मृतांची संख्या वाढल्याचंही म्हटलं जात आहे..विवेक अग्रवाल यांच्यासोबत पत्नी तर्जनी, मुलगी जीविशा, वारिया, आई प्रेमलता, मावशी कमला आणि काका अशोक गोयल आणि झिमरी अग्रवाल यांचा आगीच्या घटनेत मृत्यू झाला. विवेक अग्रवाल यांच्या कुटुंबात आता फक्त त्यांचे आजारी असलेले वडीलच मागे राहिले. सध्या ते रुग्णालयात असून त्यांची देखभाल करण्यासाठी घरचं कुणीच उरलं नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.