देश

वडिलांच्या उपचारासाठी आले, नातेवाईकांसोबत नाश्त्याला गेले; एकाच कुटुंबातल्या ८ जणांचा मृत्यू

Eight Family Members Die in Delhi Fire मालवीय नगरमधील चार मजली हॉटेलमध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये नातेवाईकाच्या उपचारासाठी आले असताना नाश्त्यासाठी हॉटेलमध्ये गेले होते.
Family Visiting Hospital Loses Eight Members in Fire

Family Visiting Hospital Loses Eight Members in Fire

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीत मालवीय नगर रुग्णालयात बुधवारी सकाळी झालेल्या अग्नितांडवात २१ जणांचा मृत्यू झालाय. यात अनेक परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तर २५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मालवीय नगरमधील चार मजली हॉटेलमध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये एका नातेवाईकाच्या उपचारासाठी आलेले लोक हॉटेलमध्ये नाश्त्यासाठी गेले होते. Eight Family Members Die in Delhi Fire Tragedy

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