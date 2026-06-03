Delhi Fire इमारतीत आग, बाहेरून कुलूप; २१ जण जिवंत होरपळले; उपचारासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू

दिल्लीतील मालवीय नगर इथं बुधवारी एका रेस्टॉरंटला भीषण आग लागली. या आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला तर ४० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये आणि जखमींमध्ये काही परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मालवीय नगरमधल्या या इमारतीत एका रेस्टॉरंटशिवाय राहण्यासाठी व्यवस्था असलेलं हॉटेलही होतं. इमारतीत थांबलेल्या लोकांमध्ये बहुतांश असे होते ज्यांच्या नातेवाईकांवर जवळच्याच मॅक्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते. .हॉटेलकडे ६ खोल्यांचेच बी टू बी लायसन होते. मात्र यात २५ पेक्षा जास्त खोल्या होत्या. इमारतीतून बाहेर पडण्याचा मार्क एकच होता. काही लोक बेसमेंटमध्येही होते. धक्कादायक बाब म्हणजे लोक इमारतीत आगीत होरपळत होते आणि बेसमेंटच्या बाहेरच्या गेटला कुलूप लावलं होतं. काही लोकांनी आगीच्या भडक्यात उी मारून आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला..वयाच्या पन्नाशीत गुन्हा, ३४ वर्षांनी ८४व्या वर्षी दोषी, आज शिक्षेची सुनावणी; आरोपीचा VIDEO VIRAL.पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ८ वाजून ४८ मिनिटांनी मालवीय नगरच्या फ्लोरेश स्टे नावाच्या हॉटेल रेस्टॉरंटला आग लागल्याची माहिती मिळाली. यानंतर तातडीने अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. ८ गाड्या आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. आगीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू केलं गेलं. इमारतीतून ४० पेक्षा जास्त लोकांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. तर २१ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय..होरपळून मृत्यू झालेल्यांमध्ये आणि जखमींमध्ये अनेक परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. यात आफ्रिकन देशातील नागरिक जास्त आहेत. या लोकांच्या जवळच्या नातेवाईकांवर मॅक्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते. आग लागल्याच्या घटनेनंतर काही लोकांनी तिसऱ्या मजल्यावरून उड्या मारून जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी स्थानिकांनी खाली गाद्या टाकल्या होत्या..इमारतीला आग कशी लागली याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. दरम्यान, हॉटेलच्या पुढे असलेल्या तारांच्या जाळ्यात शॉर्ट सर्किट होऊन आग भडकल्याचा संशय आप नेते सोमनाथ भारती यांनी केला. ही आग किचनपर्यंत पोहोचली आणि इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.