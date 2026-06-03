देश

Delhi Fire इमारतीत आग, बाहेरून कुलूप; २१ जण जिवंत होरपळले; उपचारासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू

Delhi Fire Accident news दिल्लीतील मालवीय नगर इथं एका रेस्टॉरंट असलेल्या इमारतीत भीषण आग लागून २१ जणांचा मृत्यू झालाय. तर ४० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर जवळच्याच रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Delhi Blaze Claims 21 Lives, Dozens Injured

Delhi Blaze Claims 21 Lives, Dozens Injured

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीतील मालवीय नगर इथं बुधवारी एका रेस्टॉरंटला भीषण आग लागली. या आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला तर ४० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये आणि जखमींमध्ये काही परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मालवीय नगरमधल्या या इमारतीत एका रेस्टॉरंटशिवाय राहण्यासाठी व्यवस्था असलेलं हॉटेलही होतं. इमारतीत थांबलेल्या लोकांमध्ये बहुतांश असे होते ज्यांच्या नातेवाईकांवर जवळच्याच मॅक्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

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