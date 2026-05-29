Delhi AC Explosion Incident : दिल्लीत धक्कादायक घटना ! घरातील एसीचा भीषण स्फोट, निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचा गुदमरून मृत्यू, मुलगा गंभीर

देशाची राजधानी दिल्लीत एक भीषण घटना घडली आहे. एका निवृत्त IAS अधिकाऱ्याच्या घरात आग लागल्याने, ८० वर्षीय अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत अधिकाऱ्याचा मुलगाही गंभीर जखमी झाला आहे. एसीचा स्फोट झाल्यामुळे ही आग लागली घटनेच्या वेळी, अधिकाऱ्याचे कुटुंब आणि कर्मचारी यांच्यासह एकूण पाच व्यक्ती घरात उपस्थित होत्या. अग्निशमन दलाला पोहोचण्यासाठी २०-२५ मिनिटे लागल्याने,वेळेत मदत न पोहोचल्याने अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा शेजाऱ्यांनी केला आहे..उपायुक्त अनंत मित्तल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीची ओळख निवृत्त आयएएश अधिकारी धनेंद्र कुमार अशी पटली आहे. धूर श्वसनावाटे शरीरात गेल्यामुळे गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाला; 'एम्स ट्रॉमा सेंटर'मध्ये उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री ११:१० च्या सुमारास हौज खास भागातील एका निवासस्थानी आग लागल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती मिळताच, पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या (fire tenders) तैनात करण्यात आल्या..एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, घरातून सुखरूप बाहेर काढल्यानंतर कुमार आणि त्यांच्या मुलाला रुग्णालयात नेण्यात आले. कुमार यांना वाचवता आले नाही, मात्र त्यांच्या मुलावर सध्या उपचार सुरू असून तो धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, खोलीत बसवलेल्या एसीच्या 'इनडोअर युनिट'मध्ये स्फोट झाल्यामुळे ही आग लागली असावी..Delhi Fire Accident : पाच मजली इमारतीला सकाळी अचानक लागली आग, एकाच कुटुंबातील ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी.शेजारी राहणाऱ्या महिलेचे गंभीर आरोपया घटनेच्या संदर्भात, अधिकाऱ्याच्या घरासमोरच्या रस्त्यावर राहणाऱ्या एका महिलेने गंभीर आरोप केले आहेत. या महिलेचा असा आरोप आहे की, आग लागल्यानंतर बऱ्याच उशिराने अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. तिने दावा केला की, पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले होते पण, या परिस्थितीसमोर ते देखील हतबल झाल्याचे दिसून आले. या महिलेने स्वतःची ओळख निवृत्त IAS अधिकाऱ्याची शेजारीण म्हणून करून दिली. .तिने सांगितले की, अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी २० ते २५ मिनिटे लागली. तिने असा आरोप केला की, अग्निशमन दलाचे जवान विविध सबबी सांगत होते; ते म्हणत होते की त्यांना घर शोधता येत नाहीये किंवा ती गल्ली खूपच अरुंद आहे. मात्र, तिने हा दावा खोडून काढला आणि ठामपणे सांगितले की, त्या भागात कोणत्याही अरुंद गल्ल्या नाहीत आणि अग्निशमन दलाचे वाहन घटनास्थळी सहजपणे पोहोचू शकले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.