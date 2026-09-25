डीपफेक फोटो प्रकरणी सीजेपीच्या दीपके, दास आणि रांका यांच्याकडे मागितले स्पष्टीकरण; दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत स्वतःचा डीपफेक अश्लील फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेला सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी करताना स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ पीडितेपुरते मर्यादित नसून देशाच्या पंतप्रधानांशीही संबंधित आहे. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित आरोपी नेत्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..पीडितेचा आरोप आहे की, कॉकरोच जनता पक्षाचे नेते सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि रत्ना सिंह यांनी तिच्या परवानगीशिवाय तिच्या खाजगी फोटोचा गैरवापर केला. त्यांनी एआय टूल्स आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिच्या चेहऱ्याचा भारताच्या पंतप्रधानांसोबतचा एक अश्लील व आक्षेपार्ह फोटो तयार केला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. याशिवाय आरोपींनी या बनावट फोटोचे बॅनर्स छापून ते गर्दीत झळकवले आणि अपमानास्पद घोषणाबाजी केल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..Premium|Child creativity : ‘आई.. बोअर होतंय..!’ असं म्हणणाऱ्या मुलांना काय सांगायचं.? मुलांच्या कंटाळ्यातूनच सर्जनशीलता जन्म घेते का?.याप्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडताना महिलेचे वकील उमेश शर्मा यांनी सांगितले की, एफआयआर दाखल होऊनही पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही आणि इंटरनेटवरून ती आक्षेपार्ह सामग्री हटवण्यात आलेली नाही. ही सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने आपल्याला सतत जीवे मारण्याच्या आणि लैंगिक अत्याचाराच्या धमक्या येत असून तीव्र मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, दिल्ली पोलिसांच्या क्विक रिअॅक्शन टीमने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घ्यायला हवी होती..Asian Games 2026: मनप्रीत, गुलवीर सिंग, बारानिका यांनी इतिहास घडवला! दिवसभरात १ सुवर्ण, दोन रौप्य अन् ३ कांस्यपदकांची कमाई.सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, इंटरनेटवरून आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याचे प्रकरण दिवाणी अधिकारक्षेत्रातील खंडपीठाकडे जायला हवे; मात्र सुरक्षिततेचा विचार करून न्यायालय सध्या पोलीस संरक्षणाचे निर्देश देत आहे. पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेवर कोर्टाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.