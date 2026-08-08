देश

Delhi High Court: आंदोलनाची जागा का बदलत नाही?; दिल्ली उच्च न्यायालयाची जंतरमंतरविषयी विचारणा

Delhi High Court Questions Jantar Mantar Protest Site: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नागरिकांच्या गैरसोयीचा विचार करून आंदोलनस्थळ इतरत्र हलवण्याचा विचार का होत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
Delhi High Court

Delhi High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतरची जागा आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र ही जागा शहराच्या मध्यभागी असल्याने नागरिकांना अनेक प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशा स्थितीत आंदोलनस्थळ इतरत्र हलवण्याचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, तसेच दिल्ली सरकारला केली आहे.

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