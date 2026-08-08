Delhi High Court: आंदोलनाची जागा का बदलत नाही?; दिल्ली उच्च न्यायालयाची जंतरमंतरविषयी विचारणा

नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतरची जागा आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र ही जागा शहराच्या मध्यभागी असल्याने नागरिकांना अनेक प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशा स्थितीत आंदोलनस्थळ इतरत्र हलवण्याचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, तसेच दिल्ली सरकारला केली आहे. .जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जावी, असे सांगत दलित ख्रिश्चन अधिकार संरक्षण समितीने याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. संजय घोष यांनी आंदोलनात केवळ ७५ लोक सामील होतील, असे सांगितले..US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.यावर सुरुवातीचे ७५ नंतर ७५ हजारही होऊ शकतात, असा युक्तिवाद अति. सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणात शांततामय मार्गाने आंदोलन केले जाऊ शकते, असे सांगितले आहे, असे याचिकाकर्त्याकडून सांगण्यात आले असता लोकशाहीतील अधिकारांची बाब वेगळी आहे, पण शहराला वेठीला धरले जाऊ शकत नाही, असा शेरा न्या. अजय महाजन यांनी मारला..Kolhapur Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीतील 88 कोटी 99 लाख जमा; पहिल्या टप्प्यात 12 हजार 914 शेतकरी पात्र, जिल्हा बँकेत किती कोटी जमा? पाहा बँकनिहाय माहिती.आंदोलनाचे स्थळ जंतरमंतरवरून इतरत्र हलवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून याचिका प्रलंबित आहे. दिल्लीत कलम १४४ लागू आहे. शिवाय स्वातंत्र्यदिन जवळ आला असल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे दलित ख्रिश्चन अधिकार संरक्षण समितीला पोलिसांनी परवानगी नाकारली असल्याचे शर्मा यांनी सुनावणीवेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.