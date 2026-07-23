Delhi Student Protest : 'कारवाईचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी जपून ठेवा'; उच्च न्यायालयाचे दिल्ली पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश

नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराच्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल (Delhi police lathi charge latest news) घेतली. .पोलिसांच्या कारवाईचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी आणि इतर सर्व कागदपत्रांचे जतन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि तेजस करिया यांच्या खंडपीठाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत..दिल्ली पोलिस किंवा केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार या साहित्याचे जतन करण्यात यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडूनही उत्तरे मागविली आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अकरा सप्टेंबर रोजी होणार आहे..Chandrashekhar Bawankule : 'काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तब्बल 28 वेळा पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागं राहून राजकारण केलं जातंय'; बावनकुळे यांचा घणाघात.याचिकाकर्त्यांच्यावतीने एन. हरिहरन यांनी युक्तिवाद केला. हरिहरन म्हणाले, की निःशस्त्र आंदोलकांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. महिला आंदोलकांचा विनयभंग झाला आणि नव्वदहून अधिक लोक त्यामध्ये जखमी झाले आहेत..याचिकाकर्त्यांचे दावेपोलिसी बळाच्या वापराची एसआयटी चौकशी हवीपोलिस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदविणेतैनाती आणि ऑपरेशनल रेकॉर्ड सादर करावेतसंबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.