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Delhi Student Protest : 'कारवाईचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी जपून ठेवा'; उच्च न्यायालयाचे दिल्ली पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश

Delhi High Court student protest case : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीमाराची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश देत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
Delhi police lathi charge latest news

Delhi police lathi charge latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराच्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल (Delhi police lathi charge latest news) घेतली.

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