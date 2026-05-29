TRAI TV Ad Limit: चॅनेल्सना मोठा झटका! टीव्हीवर आता तासाला फक्त 12 मिनिटंच जाहिराती दिसणार; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) त्या नियमाला मान्यता दिली. ज्यानुसार दूरदर्शनवरील जाहिरातींची वेळ प्रति तास १२ मिनिटांपर्यंत मर्यादित आहे. न्यायमूर्ती अनिल खेतरपाल आणि अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने जाहिरातींवरील वेळेच्या मर्यादेला आव्हान देणाऱ्या अनेक प्रसारकांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र, या प्रकरणातील सविस्तर आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. .डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायला (TRAI) त्या वाहिन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखले होते. ही प्रकरणे एका दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित होती, कारण त्यांनी २०१३ मध्ये ट्रायने (TRAI) लागू केलेल्या नियमांना आव्हान दिले होते. या नियमांनुसार, वाहिन्यांना प्रति तास केवळ १० मिनिटांची व्यावसायिक जाहिरात आणि २ मिनिटांचा स्व-प्रचारात्मक मजकूर प्रसारित करण्याची परवानगी होती. .प्रसारकांनी या निर्णयाला विरोध केला, कारण त्यांच्या मते यामुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या, विशेषतः बातम्या आणि विनामूल्य प्रक्षेपण करणाऱ्या वाहिन्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण झाला होता, ज्या मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. अनेक सामान्य मनोरंजन वाहिन्या, वृत्त प्रसारक आणि प्रादेशिक दूरदर्शन नेटवर्कनी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 च्या नियम 7(11) आणि ट्रायच्या 2012 आणि 2013 च्या नियमांना आव्हान दिले..ज्यामध्ये प्रति तास 10 मिनिटांच्या व्यावसायिक जाहिराती आणि दोन मिनिटांच्या स्व-प्रचारात्मक सामग्रीची मर्यादा निश्चित केली होती. प्रसारकांनी असा युक्तिवाद केला की तासाची मर्यादा ही संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या, विशेषतः विनामूल्य आणि प्रादेशिक प्रसारकांच्या अस्तित्वासाठी जाहिरात महसूल आवश्यक आहे..वृत्त प्रसारकांनी दावा केला की, या बंदीचा कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित असलेल्या व्यावसायिक अभिव्यक्तीवर थेट परिणाम झाला, तर प्रादेशिक वाहिन्यांनी असा युक्तिवाद केला की या मर्यादांमुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेला धोका निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि असे नमूद केले की या नियमांचा उद्देश ग्राहकांसाठी पाहण्याच्या अनुभवाची गुणवत्ता सुधारणे हा होता..खंडपीठाने नमूद केले की, दूरदर्शन दर्शक जाहिराती त्याच वेळी वगळू शकत नाहीत आणि अत्याधिक व्यत्ययांमुळे प्रेक्षकांच्या आवडीवर विपरीत परिणाम होतो. १२ मिनिटांची मर्यादा हा व्यावसायिक हित आणि ग्राहक कल्याण यांच्यात संतुलन साधण्याच्या उद्देशाने तयार केलेला, संहितेवर आधारित एक नियामक मापदंड होता. कायद्याची उपरोक्त स्थिती आणि या प्रकरणातील तथ्ये व परिस्थिती लक्षात घेता, या याचिका फेटाळण्यात येत आहेत. .ट्रायने पारित केलेल्या २०१२ च्या नियमावलीतील नियम ३, जो येथे आव्हान दिलेल्या १९९४ च्या नियमावलीतील नियम ७(११) ला अंमलात आणतो, तो संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांची पूर्तता करत नाही, असं न्यायालयाने सांगितले.