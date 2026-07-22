NEET paper leak: आंदोलनादरम्यान कोणतीही 'नारेबाजी' चालणार नाही! दिल्ली आंदोलनात केवळ 'या' चार घोषणा देण्याचं 'सीजेपी'कडून आवाहन

Delhi student agitation updates: नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून मागच्या महिन्याभरापासून दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर तरुणांचं आंदोलन सुरु आहे. नव्यानेच उदयास आलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये नाना तऱ्हेच्या घोषणा दिल्या जात असल्याची बाब समोर आलेली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता सीजेपीने चार घोषणांची अधिकृत माहिती दिली आहे. .आंदोलक विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि वाढता तणाव लक्षात घेता, सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी आंदोलकांसाठी केवळ चार अधिकृत नारे निश्चित केल्याचं सांगितलं आहे. आंदोलनाची बदनामी करण्यासाठी विरोधक टपून बसले असून त्यांना कोणतीही संधी मिळू नये, यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Wagholi Gas Leak: मुलींच्या वसतिगृहात मध्यरात्री गॅस गळती, अनर्थ टळला; वाघोलीतील जी एच रायसोनी संकुलातील वसतिगृहातील प्रकार.कोणत्या चार घोषणा असतील अधिकृत?१. भारत माता की जय२. इन्कलाब जिंदाबाद३. जय भीम४. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या.''इतर घोषणाबाजी खपवून घेणार नाही''आंदोलनस्थळी जमलेल्या हजारो तरुणांना संबोधित करताना आशुतोष रांका म्हणाले, "विरोधी गट आपल्या आंदोलनाविरोधात उलट-सुलट नरेटिव्ह तयार करण्यासाठी केवळ एका चुकीच्या संधीची वाट पाहत आहेत. आपल्याला त्यांच्या जाळ्यात अडकायचे नाही. त्यामुळे या चार घोषणांशिवाय कोणताही पाचवा नारा आंदोलनात दिला जाणार नाही. जर कोणी आक्षेपार्ह किंवा भरकटवणारी घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला तात्काळ शांत करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असेल.''.Atom Bomb Sweet: इथली माणसं ॲटम बॉम्बही खातात का?" इंदिरा गांधीही झाल्या होत्या हैराण; जौनपूरच्या प्रसिद्ध मिठाईची जाणून घ्या रेसिपी.रांका यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना जंतरमंतर परिसराच्या मर्यादेतच राहण्याचे आवाहन केले आहे. "आपल्याला सामान्य नागरिकांना त्रास द्यायचा नाही. आपण शांततेत ठिय्या मांडून बसल्यामुळेच सरकार आधीच दबावाखाली आले आहे. या आंदोलनाचा केवळ एकच मुख्य उद्देश आहे, तो म्हणजे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा.. आपण आपल्या या मागणीवर शेवटपर्यंत ठाम राहणार आहोत," असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.