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Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधींची तीन तासांनंतर सुटका; बाहेर आल्यानंतर प्रियांका गांधींची पहिली प्रतिक्रिया...

NEET Paper Leak Protest: पोलीस कोठडीतून सुटल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियममधून बाहेर आले. तर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचीही मंदिरमार्ग पोलीस ठाण्यातून सुटका करण्यात आली आहे.
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संतोष कानडे
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Delhi Protest Latest Updates: नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आणि शैक्षणिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर-मंतर मैदानावर पुकारलेल्या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण प्राप्त झालं होतं. त्यानंतर मंगळवारी दिल्लीत प्रचंड राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या विरोधात काँग्रेसचे नेते थेट पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर ठिय्या मांडून बसले होते.

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