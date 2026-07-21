Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधींची तीन तासांनंतर सुटका; बाहेर आल्यानंतर प्रियांका गांधींची पहिली प्रतिक्रिया...

Delhi Protest Latest Updates: नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आणि शैक्षणिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर-मंतर मैदानावर पुकारलेल्या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण प्राप्त झालं होतं. त्यानंतर मंगळवारी दिल्लीत प्रचंड राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या विरोधात काँग्रेसचे नेते थेट पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर ठिय्या मांडून बसले होते. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर सुमारे चार तास चाललेल्या तीव्र निदर्शनानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी यांच्यासह सर्व बड्या नेत्यांना बळाचा वापर करून ताब्यात घेतले होते. मंगळवारी रात्री ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी सर्व काँग्रेस नेत्यांची सुटका केली आहे..Gajanan Maharaj Palkhi : माचणूरमध्ये गजानन महाराज पालखीचे पावसात आगमन; दर्शनासाठी गर्दी.पोलीस कोठडीतून सुटल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियममधून बाहेर आले. तर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचीही मंदिरमार्ग पोलीस ठाण्यातून सुटका करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, प्रियांका गांधी यांना ज्या पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते, तिथे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी स्वतः पोहोचल्या होत्या..Marathi Culture: डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्या साहित्यिक वारशाचा गौरव; ‘संस्कृती-संशोधन केंद्रा’त चार पुस्तकांचे प्रकाशन.प्रियांका गांधी काय म्हणाल्या?पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेत काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या, "देशात सध्या हुकूमशाही सुरू आहे. जर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला संसदेत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर बोलायचे असेल, तर त्याला बोलण्याची परवानगी दिली जात नाही. जर आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली, तर ती परवानगीही नाकारली जाते. त्यामुळेच आम्ही थेट अशा ठिकाणी गेलो, जिथे सरकार आणि प्रशासनाला अजिबात अपेक्षा नव्हती." हे आंदोलन असंच सुरु राहणार असल्याचं गांधी म्हणाल्या..दुसरीकडे, जंतर-मंतरवर गेल्या महिनाभरापासून आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी पोलिसांच्या लाठीहल्ल्याचा निषेध केला असून, विद्यार्थ्यांचा हा लढा थांबणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.