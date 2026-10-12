Jantar Mantar Protest: 'जंतर-मंतर'चा इतिहास काय? आंदोलनाचं ठिकाण कधीपासून बनलं, त्यापूर्वी काय व्हायचं; आता तीन पर्याय कोणते?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जंतर-मंतरची अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली आहे. विरोधी पक्ष आणि इतर संघटना जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी सातत्याने परवानगी मागत असतानाच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय..जंतर-मंतर कधी कसं बनलं आंदोलनांचं केंद्र?१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपूर्वी दिल्लीत मोठ्या आंदोलनांचे प्रमुख ठिकाण 'बोट क्लब' असायचे. हा परिसर इंडिया गेट आणि सध्याच्या कर्तव्य पथाजवळ आहे. १९८८ मध्ये शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांनी येथे प्रचंड आंदोलन केले होते, ज्यामुळे संपूर्ण मध्य दिल्ली ठप्प झाली होती.यानंतर मोठ्या गर्दीमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाविषयक कारणांमुळे बोट क्लबवरील आंदोलनांवर मर्यादा आणण्यात आल्या. त्यानंतर १९९३ च्या सुमारास जंतर-मंतर हे आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र म्हणून पुढे आले. ही बाब कोणत्याही एका औपचारिक घोषणेद्वारे नव्हे, तर सातत्याने होणाऱ्या आंदोलनांमुळे हळूहळू या जागेला ही नवी ओळख मिळाली..Kankavli Police Constable Death : दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या महिला पोलिस हवालदाराचा जंगलात आढळला मृतदेह; झाडाला घेतलेला गळफास, तिचा नवरा आहे पोलिस दलात....जंतर-मंतरची निर्मिती कशी झाली?जयपूरचे महाराजा सवाई जयसिंह (दुसरे) यांनी १७२४ मध्ये खगोलीय गणना आणि ग्रहांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी जंतर-मंतरची निर्मिती केली होती. मात्र, कालांतराने हे ठिकाण राजकीय आणि सामाजिक चळवळींचे मुख्य केंद्र बनले. २०११ मधील अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि २०२३ मधील कुस्तीपटूंचे आंदोलन ही याची प्रमुख उदाहरणे आहेत..२०१७ मधील बंदी आणि न्यायालयाचा निकालऑक्टोबर २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने ध्वनीप्रदूषण आणि स्थानिक नागरिकांच्या त्रासाचा हवाला देत जंतर-मंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घातली होती. हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. २३ जुलै २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण निदर्शनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या विरोधात निकाल दिला. शांततेने एकत्र येण्याच्या मूलभूत अधिकारात आणि स्थानिक नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकारात संतुलन राखणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..अंतराळात तयार होणार स्कॉच व्हिस्की! कुणाला प्यायला मिळणार? ‘स्पेस पफिन’ मिशन नेमकं काय?.'हे' आहेत तीन पर्याय?रामलीला मैदान हे दिल्लीतील मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळींचे हे ऐतिहासिक केंद्र असून अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनादरम्यानही येथे प्रचंड गर्दी जमली होती. बुराडी मैदान हे उत्तर दिल्लीत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील गर्दीसाठी पर्यायी जागा आहे. सीबीडी ग्राउंड हे पूर्व दिल्लीत आहे. या मैदानाचीही निश्चित आंदोलन स्थळांमध्ये निवड करण्यात आली आहे.