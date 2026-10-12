देश

Jantar Mantar Protest: 'जंतर-मंतर'चा इतिहास काय? आंदोलनाचं ठिकाण कधीपासून बनलं, त्यापूर्वी काय व्हायचं; आता तीन पर्याय कोणते?

End of an Era for Jantar Mantar Demonstrations: १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपूर्वी दिल्लीत मोठ्या आंदोलनांचे प्रमुख ठिकाण 'बोट क्लब' असायचे. हा परिसर इंडिया गेट आणि सध्याच्या कर्तव्य पथाजवळ आहे.
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संतोष कानडे
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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जंतर-मंतरची अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली आहे. विरोधी पक्ष आणि इतर संघटना जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी सातत्याने परवानगी मागत असतानाच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय.

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