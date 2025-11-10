Delhi Blast Update : तीन वेळा जमिनीवर आपटलो, दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा... दिल्ली स्पोटातील प्रत्यक्षदर्शींने सांगितला हादरवणारा प्रसंग

दिल्लीत आज सायंकाळी ७ वाजतादरम्यान दोन भीषण स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. या स्फोटामध्ये आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच एक डझनपेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. हा स्फोट एवढा भीषण होता की मृत व्यक्तींच्या शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या. महत्त्वाचे म्हणजे या स्फोटातील मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशातच आता काही प्रत्यक्षदर्शींनी समोर येत या स्फोटाबाबत माहिती दिली आहे..Delhi Blast: दिल्ली स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू, शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या, डझनभर गाड्या जळून खाक; जखमींचा आकडा मोठा, नेमकं काय घडलं?.यासंदर्भात बोलताना एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं की ''स्फोट अतिशय भीषण होता. यावेळी मी स्वत: तीन वेळा उडून जमिनीवर आपटलो. उठून बघितलं तर दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा होत्यात. गाड्या पूर्णपणे जळून खाक झाल्या होत्या. अनेकांच्या शरिराच्या चिंधळ्या उडाल्या होत्या. कुणाचे हात शरीरापासून वेगळे झाले होते. परिस्थिती इतकी भंयकर होती, की शब्दांतही सांगू शकत नाही''.दरम्यान, या स्फोटात आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू झाला असून तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे या स्फोटाचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र, घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेतला. दिल्लीसह देशभऱातील इतर राज्यात आणि महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Delhi Red Fort blast Live Update : दिल्ली स्फोट घटनेतील मृतांचा संख्या वाढली, १३ जणांचा मृत्यू झाल्याचे आले समोर.मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतल्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ साधारण अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मेट्रो स्टेशनजवळ स्फोट झाला. मेट्रो स्थानकाच्या गेट क्रमांक एक जवळ एका उभ्या असलेल्या कारमध्ये स्फोट झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. कारमध्ये दोन स्फोट झाले. परिसरात असलेले एक डझनपेक्षा जास्त वाहनं जळून खाक झाले आहेत. ही घटना ६.४५ ते ७ वाजण्याच्या दरम्यान घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.