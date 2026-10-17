देश

एक्सप्रेस वेवर मृत्यूचं तांडव! भाविकांच्या ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात; ८ जणांचा मृत्यू, १५ जण जखमी

Mumbai Delhi Expressway Accident देवदर्शनाला निघालेल्या भाविकांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात झाला असून यात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात राजस्थानमध्ये झाला आहे.
Rajasthan Expressway Crash Kills 8 Devotees, 15 Injured

Rajasthan Expressway Crash Kills 8 Devotees, 15 Injured

Esakal

सूरज यादव
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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेवर शनिवारी पहाटे भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झालाय. तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यात हा अपघात झाला. मध्य प्रदेशहून जयपूरच्या दिशेनं जाणारी टेम्पो ट्रॅव्हलर बस अचानक पुलावरून २० फूट खाली कोसळली. अपघातातील जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

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