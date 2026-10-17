एक्सप्रेस वेवर मृत्यूचं तांडव! भाविकांच्या ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात; ८ जणांचा मृत्यू, १५ जण जखमी

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेवर शनिवारी पहाटे भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झालाय. तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यात हा अपघात झाला. मध्य प्रदेशहून जयपूरच्या दिशेनं जाणारी टेम्पो ट्रॅव्हलर बस अचानक पुलावरून २० फूट खाली कोसळली. अपघातातील जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. .पोलिसांनी सांगितले की, ट्रॅव्हलर कराडिया टोल प्लाझावरून गेली होती आणि सुल्तानपूरच्या दिशेने जात होती. त्याचवेळी भरधाव ट्रॅव्हरल अचानक अनियंत्रित होऊन रस्त्याच्या डिव्हायडरला तोडून पुलावरून नाल्यात कोसळली. हा अपघात इतका भीषण होता की, बसचा पुढचा भाग चक्काचूर झाला..रशियाकडून तेल खरेदी, तरीही टॅरिफ नाही! ट्रम्प यांचा भारताला मोठा दिलासा.अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. तर १५ जण गंभीर जखमी असून काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तर ट्रॅव्हलर क्रेनच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आली..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांच्या मदतीने पोलिसांनी बचावकार्य राबवलं. ट्रॅव्हलर २० फूट खाली नाल्यात अडकली होती. त्यामुळे गाडीत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढणं कठीण बनलं होतं. पोलीस कर्मचारी आमि बचाव पथकाने शर्थीचे प्रयत्न करत जखमींना बाहेर काढलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.