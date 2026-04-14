दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेवर केमिकल टँकरला बसची धडक, चौघांचा जागीच मृत्यू

राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस आणि केमिकलने भरलेला टँकर यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सुमारे ३० प्रवासी जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना एक्सप्रेसवेवरील चॅनल १०० इंटरचेंज पुलाजवळ घडली..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, धडक इतकी भीषण होती की बसचा पुढील भाग पूर्णपणे चिरडला गेला. काही प्रवासी सीटमध्ये अडकून पडले होते. अपघातानंतर परिसरात आरडाओरड आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ धाव घेत जखमींना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला..रायथी पोलीस ठाण्याचे एसएचओ बनय सिंग यांनी सांगितले की, या अपघातात बस चालक, एक महिला आणि दोन लहान मुलांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेतून पिनान येथील आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे..अपघातानंतर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत मदतकार्य सुरू केले आणि अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलीस घटनास्थळी उशिरा पोहोचल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला असून त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे..अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी अतिवेग आणि निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे.