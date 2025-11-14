Accident News: एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात! पाच जणांचा जागीच मृत्यू, लहान मुलाचाही समावेश, कुठे घडली घटना?

मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. शुक्रवारी सकाळी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि अपघाताचा तपास सुरू केला, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी रतलाम जिल्ह्यातील माही परिसरात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर एका वेगाने येणाऱ्या XUV 700 कारचे अचानक नियंत्रण सुटले आणि ती पुलाच्या रेलिंगला तोडून खोल दरीत कोसळली. अपघाताचा आवाज ऐकून काही क्षणातच परिसरातील लोक घटनास्थळी धावले. कोणीतरी पोलिसांना कळवले आणि बचाव पथके ताबडतोब मदतीला धावली. .Nyoma Airfield Ladakh: १३,७०० फूटांवर देशाचे सर्वात उंच विमानतळ; न्योमा एअरबेसने भारताची सामरिक ताकद दुप्पट.बऱ्याच प्रयत्नांनंतर, मृतदेह वाहनातून बाहेर काढण्यात आले. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबियांना माहिती देता येईल. अपघातात गाडी पूर्णपणे खराब झाली आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या पाच जणांमध्ये एका १२ वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही गाडी दिल्लीहून मुंबईला जात होती..परंतु गाडी अचानक नियंत्रण गमावून पुलावर आदळण्याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी सांगितले की, प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे घटनास्थळ आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अपघात निष्काळजीपणा, वेग किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे झाला आहे की नाही हे निश्चित केले जाईल. सध्या तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.