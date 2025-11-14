देश

Accident News: एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात! पाच जणांचा जागीच मृत्यू, लहान मुलाचाही समावेश, कुठे घडली घटना?

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर एक भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात ५ जणांनी जीव गमावला आहे. या मृतांमध्ये लहान मुलाचाही समावेश आहे.
Delhi-Mumbai Expressway Accident

Delhi-Mumbai Expressway Accident

मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. शुक्रवारी सकाळी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि अपघाताचा तपास सुरू केला, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले.

