Delhi NCR PUC Rule : आजपासून 'पीयुसी' नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-सीएनजी मिळणार नाही; नंबर प्लेटवरून होणार तपासणी

दिल्ली-एनसीआर मध्ये, पेट्रोलपंपांवर पेट्रोल किंवा सीएनजी भरण्यासाठी केवळ खिशात पैसे असणे पुरेसे ठरणार नाही. १ ऑक्टोबरपासून, जर वाहनाचे 'पोल्युशन अंडर कंट्रोल' (PUC) प्रमाणपत्र वैध नसेल, तर तुम्हाला इंधन भरताना अडचणी येऊ शकतात. कारण आजपासून पीयुसी असल्याशिवाय वाहनांना इंधन मिळणार नाही..हिवाळ्यातील वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट' (CAQM) ने ही उपाययोजना लागू केली आहे. CAQM च्या मते, एनसीआर (NCR) क्षेत्रात वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय वाहनांमध्ये इंधन भरण्यास मनाई करणारी तरतूद १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंमलात आली आहे. CAQM ने यासंदर्भात मे २०२६ मध्येच निर्देश जारी केले होते. या प्रणालीअंतर्गत, वैध PUC सादर केल्यानंतरच पेट्रोल आणि सीएनजी केंद्रांवर इंधन दिले जाते..नंबर प्लेटद्वारे PUC ची वैधता तपासणे ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी पेट्रोल आणि सीएनजी केंद्रांवर 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या यंत्रणांमुळे वाहनाच्या नंबर प्लेटवरून PUC ची वैधता तपासणे शक्य होते. दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व इंधन केंद्रांवर ही यंत्रणा अधिक सक्षम केली जात आहे..२९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या CAQM च्या 'स्वच्छता आणि अंमलबजावणी' उपसमितीच्या २६ व्या बैठकीत, हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. प्रदूषणाच्या विविध स्रोतांविरुद्ध कठोर आणि समन्वित कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारे आणि संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले..जुन्या वाहनांसाठी अधिक कठोर उपाययोजना प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र करण्याची योजनाही आखली जात आहे. दिल्लीमध्ये BS-IV आणि त्याहून जुन्या परिवहन व व्यावसायिक मालवाहू वाहनांच्या प्रवेशावरील बंदीशी संबंधित उपाययोजनांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त, जुन्या आणि आयुष्यमान संपलेल्या वाहनांविरुद्ध अंमलबजावणीची कारवाई वाढवण्यावर भर देण्यात आला. यामध्ये अशा वाहनांना जप्त करणे आणि भंगारात काढणे यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे. तसेच, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत एनसीआर जिल्ह्यांमधील रस्त्यांवरून डिझेलवर चालणाऱ्या ऑटो-रिक्षा पूर्णपणे बंद करण्याच्या योजनेच्या प्रगतीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.