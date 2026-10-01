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Delhi NCR PUC Rule : आजपासून 'पीयुसी' नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-सीएनजी मिळणार नाही; नंबर प्लेटवरून होणार तपासणी

Petrol CNG Rules : १ ऑक्टोबर २०२६ पासून वैध PUC प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना इंधन देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. वाहनाच्या नंबर प्लेटद्वारे PUC ची वैधता तपासण्यासाठी ANPR म्हणजेच ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे.
Delhi-NCR Fuel Rule From October 1, 2026

Delhi-NCR Fuel Rule From October 1, 2026

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली-एनसीआर मध्ये, पेट्रोलपंपांवर पेट्रोल किंवा सीएनजी भरण्यासाठी केवळ खिशात पैसे असणे पुरेसे ठरणार नाही. १ ऑक्टोबरपासून, जर वाहनाचे 'पोल्युशन अंडर कंट्रोल' (PUC) प्रमाणपत्र वैध नसेल, तर तुम्हाला इंधन भरताना अडचणी येऊ शकतात. कारण आजपासून पीयुसी असल्याशिवाय वाहनांना इंधन मिळणार नाही.

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