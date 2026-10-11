Delhi Police Detention Row : "या पोलिसांच्या बसेस आहेत की छळ छावण्या?"; आंदोलक नेहा बोराचा बसमधून व्हिडिओ शेअर करत थेट सवाल!

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलक नेत्या नेहा बोरा यांनी थेट पोलीस बसच्या आतून एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. "या दिल्ली पोलिसांच्या बसेस आहेत की छळ छावण्या (Torture Camps)?" असा संतप्त सवाल करत त्यांनी पोलिसांच्या वागणुकीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे..CJP Protest Streets Again : "आंदोलन करणार नाही अशी कोणत्याच बॉण्डवर सही केली नाही; पुन्हा रस्त्यावर उतरणार!"; अभिजीत दिपके यांचा थेट इशारा.पोलीस बसच्या आतून व्हिडिओ; गंभीर आरोपजंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरात निदर्शने करणाऱ्या ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) आणि सीजेपीच्या (CJP) शेकडो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन बसेसमध्ये डांबले होते. यातील एका बसमधून नेहा बोरा यांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आतली परिस्थिती समोर आणली. .बसेसच्या खिडक्या पूर्णपणे बंद करून शेकडो आंदोलकांना कोंडून ठेवण्यात आले, पिण्यासाठी पाणी दिले नाही आणि महिला आंदोलकांशीही अत्यंत उद्धटपणे धक्काबुक्की करण्यात आली, असा थेट आरोप नेहा बोरा यांनी या व्हिडिओमध्ये केला आहे..शांततेत आवाज उठवणाऱ्या तरुणांना अशा पद्धतीने कोंडून ठेवणे हा छळ नाही तर काय आहे?" हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर विरोधक आणि नेटकऱ्यांमधून दिल्ली पोलिसांच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला जात आहे. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीच ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.