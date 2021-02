26 जानेवारी हिंसाचाराप्रकरणी दिल्ली पोलिस मागणार गुगलकडे जाब?

नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गच्या ट्विटने वेगळाच मुद्दा समोर आला आहे. ग्रेटाने ट्विटरवर एक टूलकिट डॉक्युमेंट शेअर केलं होतं. यावरून दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून अधिक तपास सुरु आहे. प्रजासत्ताक दिनी झालेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित होता का यादृष्टीने दिल्ली पोलिस तपास करत आहेत. याबाबत गुगलला पत्र लिहिले असून जिथून टूलकिट अपलोड झाले त्याचे आयपी अॅड्रेस मागवले आहेत.

पोलिसांनी अशी शंका व्यक्त केली आहे की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना हा एक पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता. त्याची माहिती टूलकिटमध्ये होती असाही दावा केला गेला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी प्राधान्याने ठरलेल्या हॅशटॅगचा वापर करून वातावरण तयार करण्याची तयारी सुरु होती. यामध्ये ट्विटरवर 23 तारखेला ट्विट करून 26 तारखेला प्रत्यक्ष कृतीचा प्लॅन असल्याचं त्या कागदपत्रात म्हटलं होतं.

दिल्लीचे विशेष पोलिस आयुक्त प्रवीर रंजन यांनी अशी माहिती दिली की, टूलकिट एका प्रो-खलिस्तानी संस्थेने बनवलं असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय. टूलकिटचा उद्देश विविध सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक गटांमध्ये द्वेष पसरवण्याचा आणि भारत सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचा होता. पोलिसांनी देशद्रोह, गुन्हेगारी षडयंत्र, समुहामध्ये द्वेष पसरवणे या कलमांतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ग्रेटा थनबर्ग किंवा इतर कोणालाही आरोपी करण्यात आलेले नाही. तपास केल्यानंतरच कळेल की आरोपी कोण आहे. डॉक्युमेंटचा महत्त्वाचा भाग डिलिट करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एफआयआरच्या आधारावर गूगलला एक नोटीस पाठवली असून टूलकिट अपलोड करणाऱ्यांच्या आयी अॅड्रेसची माहिती मागवली आहे.

गुन्हा शाखेचे विशेष पोलिस आयुक्त प्रवीर रंजन यांनी सांगितलं की, शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिल्ली पोलिस लक्ष ठेवून आहेत. यामध्ये 300 पेक्षा जास्त ट्विटर हँडलवर लक्ष ठेवले जात आहे. तसंच शेतकरी आंदोलनाबाबत सुरु असलेल्या तपासामध्ये सोशल मीडियाचासुद्धा समावेश आहे. दिल्ली पोलिसांनी सोशल मीडिया हँडल्सविरोधात गुन्हाही दाखल केला होता. यामध्ये चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या अकाउंटचा समावेश आहे.

ग्रेटा थनबर्गच्या टूलकिटमध्ये काय लिहिलं होतं?

टूलकिटची हेटलाईन होती, ‘Will you be part of the largest protest in human history?’( तुम्ही इतिहासातील सर्वात मोठ्या आंदोलनाचा भाग बनाल? यामध्ये ‘#AskIndiaWhy’ आणि ‘Global Farmers Strike — First Wave’ अशा हॅशटॅगचा वापर करण्यात आला होता. टूलकिटच्या माध्यमातून वातावरण खराब करण्याची आणि भारत सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होता असा दावा पोलिसांनी केलाय.