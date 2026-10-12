Ramlila Maidan Protest: रामलीला मैदानाचं एका दिवसाचं भाडं 1 लाख 21 हजार रुपये; पण यावर्षी केवळ तीनच दिवस उपलब्ध

ramlila maidan booking charges: दिल्लीमध्ये विरोध आणि आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तीन नव्या ठिकाणांपैकी एक आहे रामलीला मैदान. परंतु इथं आंदोलन करणं संघटनांसाठी अत्यंत खर्चिक आणि कठीण ठरणार आहे. पुढील अडीच महिन्यांसाठी हे मैदान आधीच आरक्षित असल्याने यंदाच्या वर्षात ते केवळ २९, ३० आणि ३१ डिसेंबर अशा अवघ्या तीन दिवसांसाठीच उपलब्ध आहे. .सुमारे १२ एकर परिसरात पसरलेल्या आणि ५० हजार लोकांची क्षमता असलेल्या या ऐतिहासिक मैदानाच्या बुकिंगसाठी कर आणि अनामत रकमेसह एका दिवसाचा सुरुवातीचा खर्च तब्बल १.२१ लाख रुपये येतो. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मैदानाचे मूळ भाडे दररोज ५० हजार रुपये असून ५५ हजार रुपये परत मिळणारी अनामत रक्कम भरावी लागते..Wagholi News : दारूडा तणावात जेव्हा मोबाईल टॉवरवर चढतो; तीन तास खेळ, वाघोलीतील घटना, रेस्क्यू करण्यात अखेर यश.सर्व करांसह हा एकूण खर्च १.२१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. दरम्यान, मैदानाचा एक लहान भाग आंदोलनासाठी मोफत उपलब्ध असला, तरी त्या ठिकाणी केवळ १५० लोकांनाच एकत्र येण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. हे मैदान दिल्ली महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत बुक केले जाते..महापालिकेकडून मंजुरी मिळण्यापूर्वी दिल्ली पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या ११ ऑक्टोबरच्या स्थायी आदेशानुसार, आता जंतर-मंतरवर आंदोलनांना बंदी घालण्यात आली असून रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत..सचिनचा 'अजिंक्य' मानला जाणारा विक्रम मोडला जाणार? ECB चा मास्टरस्ट्रोक, Joe Root सोबत केला खास करार.यापूर्वी जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नव्हते; मात्र रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, जर मैदान मोफत दिले तर पालिकेचे दररोज किमान ५० हजार रुपयांचे नुकसान होईल. तसेच दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांमुळे हे मैदान विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आधीच आरक्षित करण्यात आले आहे.