देश

Ramlila Maidan Protest: रामलीला मैदानाचं एका दिवसाचं भाडं 1 लाख 21 हजार रुपये; पण यावर्षी केवळ तीनच दिवस उपलब्ध

delhi protest site cost: मैदानाचा एक लहान भाग आंदोलनासाठी मोफत उपलब्ध असला, तरी त्या ठिकाणी केवळ १५० लोकांनाच एकत्र येण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
Ground History

Ground History

esakal

संतोष कानडे
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ramlila maidan booking charges: दिल्लीमध्ये विरोध आणि आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तीन नव्या ठिकाणांपैकी एक आहे रामलीला मैदान. परंतु इथं आंदोलन करणं संघटनांसाठी अत्यंत खर्चिक आणि कठीण ठरणार आहे. पुढील अडीच महिन्यांसाठी हे मैदान आधीच आरक्षित असल्याने यंदाच्या वर्षात ते केवळ २९, ३० आणि ३१ डिसेंबर अशा अवघ्या तीन दिवसांसाठीच उपलब्ध आहे.

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