ड्युटीवरून परतताना स्फोट, ३ लेकरांचा बाप मृत्यूमुखी; एकमेव आधार हरपल्यानं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानं देश हादरला आहे. या हल्ल्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात उत्तर प्रदेशातल्या अशोक कुमार यांचा समावेश आहे. ३४ वर्षीय अशोक कुमार हे अमरोहा जिल्ह्यात राहत होते. दिल्लीत ते बस कंडक्टर म्हणून काम करायचे. ड्युटीनंतर ते घरी परतत असताना स्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. अशोक कुमार यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..अमरोहा जिल्ह्यातल्या मंगरौला गावात अशोक यांचं घर आहे. वडिलांचं आधीच निधन झालं असून घरी वृद्ध आई आणि इतर कुटुंबिय आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा अशोकच्या पगारावर चालत असे. अशोकच्या मृत्यूनं आता कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. वृद्ध आईला अद्याप अशोकच्या मृत्यूची बातमी सांगितली नाही..सलमान-देवेंद्र-नदीम-तारिक, चार मालक, ३ राज्य; दिल्ली स्फोटातल्या i20 कार मोठे अपडेट समोर.अशोक विवाहित असून त्याला तीन लहान अपत्ये आहेत. दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. सध्या तो दिल्लीत भाड्याच्या घरात राहत होता. रात्री ड्युटी संपवून तो घरी परतत असताना स्फोट झाला. चिमुकली लेकरं घरी वाट पाहत असताना त्यांच्या बाबाचा दुर्दैवी अंत झाला..अशोकच्या भावाने सांगितलं की, पोलिसांनी टीव्हीवर बातमी येताच गावी कुटुंबाची चौकशी केली. कुटुंबियांनी सांगितलं की दिल्ली ब्लास्टमध्ये अमरोहातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं टीव्हीवर पाहिलं. पोलिसांनीही याबाबत खात्री झाल्यानंतर अशोक कुमारचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट केलं. कुटुंबियांनी योग्य भरपाईची मागणी केलीय. तसंच या स्फोटातील दोषींना कठोरता कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केलीय..स्फोटात अशोक कुमार यांचा मृत्यू झाल्याचं समजताच गावात शोककळा पसरलीय. अशोकच्या कुटुंबियांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा आहे. अशोकचे कुटुंबिय दिल्लीला रवाना झाले आहेत. दिल्लीत शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह गावी आणून अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.