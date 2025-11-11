देश

ड्युटीवरून परतताना स्फोट, ३ लेकरांचा बाप मृत्यूमुखी; एकमेव आधार हरपल्यानं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील स्फोटात उत्तर प्रदेशातल्या अशोक कुमार याचा मृत्यू झाला आहे. अशोक कुमार हा कुटुंबाचा एकमेव आधार होता. आता त्याच्या जाण्याने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
सूरज यादव
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानं देश हादरला आहे. या हल्ल्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात उत्तर प्रदेशातल्या अशोक कुमार यांचा समावेश आहे. ३४ वर्षीय अशोक कुमार हे अमरोहा जिल्ह्यात राहत होते. दिल्लीत ते बस कंडक्टर म्हणून काम करायचे. ड्युटीनंतर ते घरी परतत असताना स्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. अशोक कुमार यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

