Delhi Restaurant Fire : दिल्लीत रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग, २१ जणांचा होरपळून मृत्यू; आपचे माजी आमदार घटनास्थळी दाखल

Delhi fire latest update : दिल्लीतील मालवीय नगर परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. लागलेल्या भीषण आगीत २१ जण होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. याबाबत दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. या दुर्घटनेत अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत..मालवीय नगर मतदारसंघाचे माजी आमदार सोमनाथ भारती यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मंगळवारी सकाळी सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. आग रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकघरात पसरल्यानंतर शेजारील हॉटेलच्या वरच्या मजल्यांपर्यंत पोहोचली. धूर आणि गॅसमुळे अनेकांना श्वसनाचा त्रास झाला..“मी स्वतः बचावकार्यात सहभागी आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत देण्यात यावी आणि घटनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी,” अशी मागणी सोमनाथ भारती यांनी केली..दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “मालवीय नगरातील भीषण आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल मला अत्यंत दुःख झाले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. जखमींच्या लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करते तसेच या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्व प्रभावितांना बळ मिळो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे.”मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दल, दिल्ली पोलीस, दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA), CATS रुग्णवाहिका सेवा आणि इतर आपत्कालीन यंत्रणांना तातडीने पाचारण करण्यात आले. त्यांच्या तत्पर कारवाईमुळे अनेकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले..Delhi Attack Plot: दिल्ली मुंबईसह देशात हल्ल्याचा कट, ९ जणांना अटक; पुण्यातून पहिली कारवाई.दिल्ली सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून जखमी आणि प्रभावित कुटुंबांना सर्व आवश्यक वैद्यकीय मदत व सहकार्य पुरवले जात असल्याचेही मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. “या दुःखाच्या प्रसंगी दिल्ली सरकार प्रभावित कुटुंबांसोबत ठामपणे उभे आहे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी म्हटले.या दुर्घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली असून आग लागण्याच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.