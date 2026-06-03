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Delhi Restaurant Fire : दिल्लीत रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग, २१ जणांचा होरपळून मृत्यू; आपचे माजी आमदार घटनास्थळी दाखल

Restaurant fire Delhi : दिल्लीतील एका रेस्टॉरंटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून आगीच्या कारणाचा तपास केला जात आहे.
Delhi Restaurant Fire २१ death latest update

Delhi Restaurant Fire २१ death latest update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Delhi fire latest update : दिल्लीतील मालवीय नगर परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. लागलेल्या भीषण आगीत २१ जण होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. याबाबत दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. या दुर्घटनेत अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

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