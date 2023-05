नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत घडलेल्या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेतील आरोपी साहिल यानं अनेक दिवसांपासूनच तरुणीच्या हत्येची तयारी केली होती. यासाठी त्यानं पंधरा दिवसांपूर्वीच चाकू खरेदी केला होता. यांसह अनेक धक्कादायक खुलासे त्यानं पोलिसांच्या चौकशीत केले आहेत. (Delhi Sakshi Murder Case 15 days before Sahil brought knife and many shocking revelations during prob)

दिल्लीतील शहाबाद डेअरी भागात एका १६ वर्षीय तरुणीचा चाकूनं अनेक वार करत तसेच डोक्यात दगड घालून तरुणानं हत्या केली होती. या हत्या प्रकरणात आता मोठा खुलासा झाला आहे. प्रमुख आरोपी साहिलनं सांगितलं की, त्यानं १५ दिवसांपूर्वी हत्येसाठी वापरण्यात येणारा चाकू आठवडे बाजारातून खरेदी केला होता. पण हा चाकून त्यानं कुठून खरेदी केला हे सांगितलेलं नाही. पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. (Sakshi Murder Case)

पोलीस याची देखील चौकशी करत आहेत की, आरोपीनं हत्या स्वतःहून केली की त्याला कोणी यासाठी उसकवलं होतं. पण आरोपीनं चौकशी दरम्यान धक्कादायक विधान केलं की, साक्षीच्या हत्येचा त्याला कोणताही पस्तवा नाही. हत्येनंतर त्यानं स्वतःचा फोन बंद करुन उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरकडे धाव घेतली. पोलिसांनी त्याला तिथून ताब्यात घेतलं आणि आज कोर्टात हजर केल्यानंतर त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. (Latest Marathi News)

ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून एका गल्लीत त्यानं साक्षीवर सुमारे ३५ ते ४० वार केले. इतकंच नव्हे तर त्यानं बाजू पडलेला दगड उचलून तिच्या डोक्यात घातला. सर्वात लाजीरवाणी बाब म्हणजे तो दिवसाढवळ्या हे कृत्य करत असताना त्या गल्लीतील रस्त्यावरुन अनेक लोक ये जा करत होते. पण कोणीही क्षणभरही तिथं थांबलं नाही की कोणी त्याला हे कृत्य करण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही.