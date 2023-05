मुंबई : उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांचा एकत्रित मेळावा पार पडणार आहे. शिवसेना भवनात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत इतरही अनेक बाबींवर महत्वाच्या चर्चा झाल्या. (ShivSena and Sambhaji Brigade will taken Melava Imp decisions were taken at Shiv Sena Bhavan meeting)

या बैठकीबाबत माहिती देताना शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, संपूर्ण देश सध्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे, त्यामुळं मुलभूत प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करुन सत्ताधारी पक्ष सातत्यानं कुठल्याही विषयाला राजकीय रंग देणं आणि भ्रम निर्माण करण्याचं काम करत आहेत. यापार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत असं ठरलं की, दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा घ्यायचा. या मेळाव्यात गोरगरिब जनतेचे, अस्मितेचे, भल्याचे, प्रगतीचे आणि न्याय प्रश्न घेऊन एकत्र पुढं जायचं ठरवलं आहे.

एकत्रित मेळावा होणार

शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांच्यामध्ये मेळावा होणार आहे. पण त्यापूर्वी पहिल्यांदा पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक होईल त्यानंतर ऑगस्टमध्ये शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडचा मेळावा मुंबईत पार पडेल, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.

दरम्यान, शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडच्या युतीनंतर वर्षभरानंतर आज बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीचं मुख्य प्रयोजन हे महाराष्ट्राचं हीत समोर ठेऊन झाली. भाजपच्या हुकुमशाहीपूर्ण कारभाराला विरोध करायचं हे या बैठकीत निश्चित झालं आहे, असं यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे मुख्य प्रवक्ते गंगाधर मनभरे यांनी सांगितलं.