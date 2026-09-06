Delhi Building Collapse : दिल्लीत पाच मजली इमारत कोसळली, ५० विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली, बचावकार्य सुरु...

दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात एक पाच इमारत अचानक कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इमारत कोसळताच परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या दुर्घटनेन जवळपास ५० विद्यार्धी ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची शक्यता आहे. माहिती मिळताच दिल्ली पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरु करण्यात आलं आहे. .मोतीबाग परिसरातील सत्य निकेतन येथील शिव मंदिराजवळ ही दुर्घटना घडली. इमारत अचानक जमीनदोस्त झाल्याने आसपासच्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. अग्निशमन विभागाला दुपारी १ वाजून ३३ मिनिटांनी घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर तब्बल १२ अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, मलबा हटवून अडकलेल्या लोकांचा शोध घेतला जात आहे..Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती.बचाव पथकांनी आतापर्यंत तीन ते चार जणांना मलब्यातून बाहेर काढल्याची माहिती आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र, अजूनही काही विद्यार्थी मलब्याखाली अडकले असण्याची शक्यता असल्याने बचावकार्य वेगाने सुरू आहे..दरम्यान, आरके पुरमचे आमदार अनिल शर्मा यांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीची पाहणी केली. या इमारतीत विविध ठिकाणांहून आलेले विद्यार्थी पीजीमध्ये राहत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नेमके किती विद्यार्थी आत होते, हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी काही जण मलब्याखालून फोन करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एनडीआरएफ, एमसीडी आणि इतर यंत्रणांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू असल्याची माहितीही आमदारांनी दिली. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढणं हे सध्या प्रशासनाचं सर्वात मोठं प्राधान्य असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Chamoli Tunnel Collapse: अचानक स्फोटाचा आवाज, काही क्षणांत टनल बनली ‘मृत्यूचा सापळा’; 7 जणांचा मृत्यू, वाचलेल्यांनी सांगितला थरार .मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही या घटनेवर दुःख व्यक्त केलं. डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन दल, दिल्ली पोलिस, एमसीडी, कॅट्स आणि सिव्हिल डिफेन्सची पथकं बचावकार्यात सहभागी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खबरदारी म्हणून शेजारील इमारतही रिकामी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.