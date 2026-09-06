दिल्ली इमारत दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू, पाच जणांची प्रकृती गंभीर; नेमकी कशी घडली घटना? कारण आलं समोर

दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात हॉस्टेलची इमारत अचानक कोसळल्याने धक्कादायक दुर्घटना घडली आहे. यावेळी जवळपास 50 ते 60 विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती आहे. यापैकी काही जणांना रेस्क्यू करण्यात आलं असून, काही जण अद्यापही ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला असून, पाच जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. .आज दुपारी साधारण दीडच्या सुमारास ही घटना घडली. काही क्षणांतच संपूर्ण इमारत जमीनदोस्त झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, दिल्ली पोलीस आणि एनडीआरएफच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. एनडीआरएफच्या दोन पथकांमध्ये जवळपास 70 जवान तैनात असून, डॉग स्क्वॉड, कटिंग मशीन आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या मदतीने शोधमोहीम सुरू आहे..Delhi Building Collapse : दिल्लीत पाच मजली इमारत कोसळली, ५० विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली, बचावकार्य सुरु....एनडीआरएफचे वरिष्ठ अधिकारी एनएस बुंदेला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत काही जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं असून, त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यापैकी पाच जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे..प्राथमिक चौकशीत ही इमारत जवळपास 40 ते 50 वर्षे जुनी असल्याचं समोर आलं आहे. इमारतीत तळघरासह पाच मजले होते आणि त्याचा वापर पीजी म्हणून केला जात होता. विशेष म्हणजे, दुर्घटना घडली त्यावेळी तळघरात दुरुस्तीचं काम सुरू असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे..घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत.महत्त्वाचं म्हणजे, इमारतीच्या अगदी शेजारी असलेल्या आणखी एका इमारतीलाही या दुर्घटनेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच दिल्लीचे उपराज्यपाल घटनास्थळी दाखल झाले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्चा करून बचावकार्याचा आढावा घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.