Delhi : जंतर मंतरवर गोळी झाडून घेत एकानं स्वत:ला संपवलं, राजधानी दिल्लीत खळबळ

Jantar Mantar News : राजधानी दिल्लीतील प्रसिद्ध अशा जंतर मंतरवर एका व्यक्तीनं गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही.
दिल्लीत जंतर मंतर इथं एका व्यक्तीनं स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. देशाच्या राजधानीतील प्रसिद्ध अशा या ठिकाणी गोळी झाडून घेत आत्महत्येच्या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही. त्यानं जंतरमंतरवर येऊन का आत्महत्या केली याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.

