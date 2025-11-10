Delhi : जंतर मंतरवर गोळी झाडून घेत एकानं स्वत:ला संपवलं, राजधानी दिल्लीत खळबळ

दिल्लीत जंतर मंतर इथं एका व्यक्तीनं स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. देशाच्या राजधानीतील प्रसिद्ध अशा या ठिकाणी गोळी झाडून घेत आत्महत्येच्या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही. त्यानं जंतरमंतरवर येऊन का आत्महत्या केली याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..नरभक्षक वाघाने अक्षरश: लचके तोडले, वृद्धाचे शीर, हात, पाय वेगवेगळे सापडले; चंद्रपुरात हादरवून टाकणारी घटना.जंतर मंतर इथं एका व्यक्तीनं आत्महत्या केल्याच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या घटनेची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली..आत्महत्या करणारी व्यक्ती मध्य प्रदेशची असल्याची माहिती समोर येतेय. दिल्तील आंदोलनासाठी तो आला होता. दिल्ली पोलिसांनी त्याला आंदोलनासाठी परवानगीसुद्धा दिली होती पण त्याआधीच त्यानं गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली..पोलिसांनी सांगितले की, आत्महत्या करणाऱ्याची ओळख पटली नाहीय. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून घटनास्थळ झाकण्यात आलंय. दिल्ली पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं जातं आहे. आत्महत्येआधी तो कुणाला भेटला होता, कोणाशी संपर्क केला होता याचा तपास सुरू आहे..दिल्लीतील जंतर मंतर हे प्रसिद्ध असं ठिकाण आहे. कॅनॉट प्लेसच्या मध्यवर्ती भागात जंतरमंतर आहे. मोहम्मद शाहच्या काळात ग्रहांच्या स्थितीवरून वादविवाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी महाराजा जयसिंह द्वितीय यांनी १७२४ मध्ये याचं बांधकाम केल्याचं म्हटलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.