Abhijit Dipke: "हे जंतर मंतर नाही; इथे गोंधळ चालणार नाही,"; लोकांनी अभिजीत दीपकेला पार्कमधून हाकलल्याचा व्हिडिओ व्हायरल

Abhijit Dipke Video: दिल्लीतील एका रहिवासी सोसायटीच्या पार्कमध्ये ‘जंतर मंतर सीझन २’च्या नियोजनासाठी गेलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या समर्थकांना रहिवाशांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. ‘हे जंतर मंतर नाही, इथे नाटकबाजी चालणार नाही,’ असे म्हणत सोसायटीतील नागरिकांनी त्यांना पार्कमधून बाहेर जाण्यास सांगितले. या वेळी दोन्ही बाजूंमध्ये वाद झाला. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि दीपके व त्यांच्या समर्थकांना तेथून निघून जावे लागले..हॉल न मिळाल्याचा दीपकेंचा आरोपअभिजीत दीपके यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, दिल्लीत सीजेपीच्या स्वयंसेवकांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यासाठी बंदिस्त जागेची आवश्यकता होती. मात्र, अनेक ठिकाणी चौकशी करूनही कोणत्याही हॉल व्यवस्थापनाने जागा देण्यास तयारी दर्शवली नाही. काही ठिकाणी वरिष्ठांकडून दबाव असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा दीपके यांनी केला.मोठ्या प्रयत्नांनंतर एका ठिकाणी हॉल उपलब्ध झाला आणि त्याची पावतीही दीपके यांनी दाखवली. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सकाळी हॉल देणाऱ्या व्यक्तींनीही बैठक घेण्यास नकार दिला. त्यांना धमकी देण्यात आली असून सीजेपीची बैठक होऊ दिल्यास ‘उलटे टांगले जाईल’, असे सांगण्यात आल्याचा आरोप दीपके यांनी केला..भाजपवर धमकावल्याचा आरोपबैठका घेण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यापासून लोकांना रोखले जात असल्याचा आरोप दीपके यांनी केला. हे सर्व भाजपच्या सांगण्यावरून होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपचे सदस्य लोकांना धमकावत असून सीजेपीला बैठकीसाठी जागा दिल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती निर्माण केली जात असल्याचे ते म्हणाले. सभागृहांमध्ये बैठक घेण्यासाठी पोलिसांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचेही दीपके यांनी सांगितले..पार्कमध्ये बैठक घेताना रहिवाशांचा विरोधहॉलची व्यवस्था न झाल्यानंतर दीपके हे सहकारी सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि काही समर्थकांसह एका रहिवासी सोसायटीच्या पार्कमध्ये पोहोचले. तेथे ‘जंतर मंतर सीझन २’च्या नियोजनासाठी समर्थकांसोबत चर्चा सुरू झाली. यावेळी दीपके यांनी समर्थकांना पुढे कोणाचा राजीनामा हवा, असा प्रश्न विचारला. त्यावर समर्थकांनी ‘मोदींचा’ असा प्रतिसाद दिला.सीजेपीचे समर्थक पार्कमध्ये आल्याची माहिती मिळताच सोसायटीतील नागरिक मोठ्या संख्येने तेथे जमा झाले. हे सोसायटीचे पार्क असून आंदोलन किंवा निदर्शनांसाठी त्याचा वापर करता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी बैठक थांबवण्यास सांगितले. ‘येथे कोणताही गोंधळ खपवून घेतला जाणार नाही. तुम्ही ताबडतोब निघून जा,’ असा इशाराही रहिवाशांनी दिला. त्यानंतर सीजेपी समर्थक आणि रहिवाशांमध्ये वाद झाला. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर गोंधळ शांत झाला..तुरुंगातही व्यभिचार! माजी खासदार Prajwal Revanna च्या फोनमध्ये सापडले 90 अश्लील Video, कोठडीत मोबाईल अन् पेन ड्राईव्ह कसा गेला?.‘जनता सभेचा दौरा’ सुरू करण्याची घोषणादरम्यान, अभिजीत दीपके यांनी ‘जंतर मंतर सीझन २’ लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या घोषणेनंतर पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी देशभरात आंदोलन सुरू असल्याचा दावा केला. अकार्यक्षम सरकार आणि अधिकाऱ्यांविरोधातील मुद्द्यांसाठी देशव्यापी ‘जनता सभेचा दौरा’ सुरू करण्याचे त्यांनी सांगितले..स्वातंत्र्याच्या दिवसापासून मोहीम सुरू करून शिक्षणाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे दास यांनी म्हटले. पालक आणि नागरिकांनी सरकारी शाळांना भेट देऊन सामाजिक लेखापरीक्षण करावे, शाळांची परिस्थिती नोंदवावी, सत्य समोर आणावे आणि सुधारणा करण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. आजची तरुण पिढी जबाबदारी स्वीकारत असून लवकरच खऱ्या अर्थाने ‘विकसित भारत’ उदयास येईल, असेही त्यांनी सांगितले..Delhi to Pune SpiceJet विमानात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांना श्वास घेणंही कठीण, विमान रणवेवर पोहोचलं अन् प्रवाशांनी उड्डाणच रोखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.