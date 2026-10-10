CJP Protest: CJP आंदोलनाचा रेल्वेला मोठा फटका; सात गाड्यांची ७,९५९ आरक्षित तिकिटे रद्द, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान! रिफंड मिळणार?

नवी दिल्ली येथे १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने दिल्लीकडे जाणाऱ्या सात प्रमुख गाड्या रद्द केल्याने हजारो प्रवाशांचे प्रवासाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे. या गाड्यांमधून एसी आणि स्लीपर डब्यांत प्रवास करण्यासाठी एकूण ७,९५९ प्रवाशांनी आरक्षण केले होते. अचानक गाड्या रद्द झाल्यामुळे अनेकांना प्रवास रद्द करावा लागला, तर काहींना दिल्लीला पोहोचण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा लागत आहे. या निर्णयामुळे रेल्वेच्या महसुलावरही मोठा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. आरक्षित तिकिटांव्यतिरिक्त सामान्य तिकिटांवर प्रवास करण्याची तयारी केलेल्या हजारो प्रवाशांनाही याचा फटका बसला आहे..कोणत्या गाड्यांमधील किती आरक्षणे रद्द?रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये प्रयागराज एक्स्प्रेस, हमसफर एक्स्प्रेस, संपर्क क्रांती आणि श्रमिक शक्ती एक्स्प्रेस यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक ०२२७५ मध्ये १,७३४ प्रवाशांची आरक्षणे होती. संपर्क क्रांती एक्स्प्रेसमध्ये १,३५४, हमसफर एक्स्प्रेसमध्ये १,२४८ आणि प्रयागराज एक्स्प्रेसमध्ये १,१३६ प्रवाशांनी तिकिटे आरक्षित केली होती..याशिवाय श्रमिक शक्ती एक्स्प्रेसमधील १,०४९, विशेष ट्रेन क्रमांक ०२४१७ मधील ८६५ आणि शताब्दी एक्स्प्रेसमधील ५७३ आरक्षणांवरही या निर्णयाचा परिणाम झाला. रेल्वेच्या नियमांनुसार रद्द झालेल्या आरक्षित तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना परत केले जाणार आहेत. मात्र, ऐनवेळी प्रवासाची व्यवस्था बदलावी लागल्याने निर्माण झालेली गैरसोय कायम आहे. यामुळे रेल्वेलाही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे..CJP Protest: पुण्यातील CJP आंदोलकांचा मास्टर प्लॅन! पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आर्टिकल २२६ चा वापर; आता हायकोर्टाचे पोलिसांना थेट आदेश!.सामान्य तिकिटांवर प्रवास करणारे प्रवासीही अडकलेअनेक प्रवाशांनी नोकरी, व्यवसाय तसेच अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी दिल्लीला जाण्याचे नियोजन आधीच केले होते. गाड्या अचानक रद्द झाल्यामुळे काहींना पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागली, तर अनेकांनी प्रवासच रद्द केला. आरक्षण नसलेल्या प्रवाशांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत.प्रयागराज ते दिल्लीदरम्यान सामान्य वर्गाच्या डब्यांतून मोठ्या संख्येने प्रवासी प्रवास करतात. संबंधित गाड्या रद्द झाल्यामुळे अनेक प्रवासी प्रयागराज जंक्शनवर अडकून पडल्याची माहिती आहे. प्रयागराजहून दिल्लीला जाणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक प्रवाशांना या निर्णयाचा फटका बसल्याचे वृत्त आहे..डझनभर गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये नियोजित आंदोलन आणि संभाव्य वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन नवी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन स्थानकांदरम्यान धावणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्रयागराज एक्स्प्रेस आणि हमसफर एक्स्प्रेससह शिवगंगा, पाटणा राजधानी, बनारस-नवी दिल्ली आणि सियालदाह राजधानी यांसारख्या डझनभर गाड्यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे दिल्लीहून प्रयागराजकडे येणाऱ्या काही गाड्यांच्या फेऱ्यांवरही शनिवारी परिणाम होणार आहे.उत्तर मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अमित मालवीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी सकाळपासून दुपारपर्यंत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांच्या आसपास मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेने गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..CJP Protest Today : 'कॉकरोच'च्या आंदोलनावर पाकिस्तानी क्रिकेटपटू म्हणतो, दिल्ली पोलीस टॉस जिंकतील अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.