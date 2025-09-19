Delhi University Election Result : दिल्ली विद्यापीठ निवडणुकीत ‘ABVP’ने पुन्हा एकदा फडकवला भगवा!
ABVP Secures Four Seats in DU Elections : दिल्ली विद्यापीठ निवडणुकीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा दबदबा पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत ‘अभाविप’ने चार पैकी तीन पदांवर विजय मिळवला आहे. तर एनएसयूआयच्या खात्यात अवघी एक जागा आली आहे.
या निवडणुकीत अध्यक्षपदावर (अभाविप)चे आर्यन मान विजयी झाले आहेत. तर उपाध्यक्षपदावर नॅशनल स्टुडंट्स यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात (एनएसयूआय)च्या राहुल झांसला यांनी विजय मिळवला आहे. सचिव पदावर अभाविपचे कुणाल चौधरी, संयुक्त सचिव पदावर अभाविपच्या दीपिका झा यांनी विजय मिळवला आहे.
दिल्ली निवडणूक २०२५मध्ये एकूण १ लाख ५३ हजार १०० नोंदणीकृत मतदारांपैकी ६० हजार २७२ विद्यार्थ्यांनी मतदान केले होते. या निवडणुकीत एकूण ३९.३६ टक्के मतदान झाले. यावेळी एकूण २१ उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमावलं. परंतु प्रमुख लढत ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि काँग्रेस समर्थित नॅशनल स्टुडंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यांच्यातच झाल्याचे पाहायला मिळाले.
अमित शहांनी केले अभिनंदन -
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, "दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयाबद्दल अभाविप कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन. हा विजय 'राष्ट्र प्रथम' या विचारसरणीवरील तरुणांचा अढळ विश्वास दर्शवितो. हा विजय विद्यार्थी शक्तीचे राष्ट्रीय शक्तीमध्ये रूपांतर करण्याच्या परिषदेच्या प्रवासाला आणखी गती देईल."
अध्यक्षपदी विजयी झालेल आर्यन मान काय म्हणाले ? -
विद्यार्थ्यांना आपला विजय समर्पित करताना आर्यन मान म्हणाले, "मी ही निवडणूक १५,००० हून अधिक मतांनी जिंकलो. मला विजयी करण्यासाठी मतदान करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी धन्यवाद देतो आणि त्यांचे आभारही मानतो. " तसेच दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये एसी आणि पाणी यासारख्या सुविधा पुरवण्याला प्राधान्य दिले जाईल. असंही आर्यन मान म्हणाले आहेत.
