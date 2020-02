DelhiViolence : दिल्ली पेटविणाऱ्यांना दिसताच क्षणी गोळ्या घाला!

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) राजधानी दिल्लीत पेटलेला आंदोलनाचा वणवा मंगळवारी (ता.२५) सलग तिसऱ्या दिवशी कायम होता. ईशान्य दिल्लीतील चार विभागांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली असून आंदोलकांना दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या हिंसाचारामध्ये आत्तापर्यंत तेरा जणांचा बळी गेला असून, ५६ पोलिस कर्मचाऱ्यांसह दोनशे लोक जखमी झाले आहेत.

ईशान्य दिल्लीतील जाफराबाद-मौजपूर-सीलमपूर-गोकूळपुरी, कबीरनगर, कर्दमपूर या टप्प्यातील ब्रह्मपुरी, मौजपूर भागांत आज दुपारपासून पुन्हा जाळपोळ, लुटालूट व दगडफेकीच्या घटना घडल्या. सायंकाळी हा सगळा भागच सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतला होता. जाफराबादमध्ये आंदोलनकर्त्या महिलांना रस्त्यांवरून हटविण्यात आले असून, आता हा रस्ता मोकळा झाला आहे.

IPS SN Shrivastava has been appointed as Special Commissioner (Law and Order) in Delhi Police, with immediate effect.

