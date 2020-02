'पप्पा ड्रॉइंग रूममध्ये पाहुण्यांसोबत बसले आहेत'; चेतन भगत यांचा मोदींना टोला!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक समजले जाणारे आणि तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनलेले लेखक चेतन भगत यांनी राजधानीतील हिंसाचारावरून सरकारला टोला लगावला आहे.

मागील तीन दिवसांपासून दिल्लीत हिंसाचार सुरू असतानाच पंतप्रधान मोदींनी यासंदर्भात साधे एक ट्विटही केलेले नाही, असे मत अनेकांनी ट्विटवरून व्यक्त केले आहे.

मोदी हे सोमवारी (ता.२५) ट्रम्प यांच्यासोबत अहमदाबादेत होते. त्यानंतर आजही दिल्लीमध्ये हिंसक आंदोलने सुरू असताना मोदी हे ट्रम्प यांच्याबरोबर बैठकीतच व्यग्र असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

Papa is sitting with guests in the drawing room and family members are fighting loudly in the other room. Very bad.

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) February 25, 2020