Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचा आजही संसदेवर मोर्चा, आता माघार नाही; अभिजीत दीपके यांची घोषणा

CJP Demands Resignation Over Exam Irregularities : कॉक्रोच जनता पार्टीचा सोमवारी दिल्लीतील जंतरमंतर ते संसद असा काढण्यात आलेला मोर्चा राजधानीत अलीकडच्या काळात पाहायला मिळालेल्या सर्वात हिंसक मोर्चापैंकी एक ठरला. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, यात 'स्पेशल कमिशनर ऑफ पोलीस' (विशेष पोलीस आयुक्त) दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह ११८ हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. दरम्यान, 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोमवारी रात्री उशिरा सांगितले की, संसदेकडे जाणारा मोर्चा मंगळवारीही सुरूच राहील. हे आंदोलन सुरूच राहील, असे दिपके यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले..सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांचा उभारलेला मंच हटवल्याचा आरोप झाल्यानंतर, सीजेपी चे आंदोलक पुन्हा जंतरमंतरवर परतले. संसदेकडे मोर्चा नेण्याबाबत विचारले असता दिपके म्हणाले, "आम्ही पुन्हा मोर्चा काढू. आम्ही आंदोलनस्थळ सोडणार नाही.".Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार की सुरूच ठेवणार? CJP आंदोलनादरम्यान मोठी घोषणा; पोस्ट लिहित भूमिका स्पष्ट.परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा 'संसद मोर्चा' आयोजित केला होता. मात्र, अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर, जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज, पोलिसांच्या बसेसच्या काचांची तोडफोड आणि ७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्यामुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लागले. दिल्ली पोलिसांनाआंदोलकांना शांतता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. .FAQs 1. हा मोर्चा का काढण्यात आला? परीक्षांतील कथित अनियमिततेचा निषेध आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.2. आंदोलन कुठे झाले? दिल्लीतील जंतरमंतर ते संसद या मार्गावर आंदोलन झाले.3. किती पोलीस जखमी झाले? ११८ हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती आहे.4. आंदोलन पुढे सुरू राहणार का? होय, संस्थापक अभिजित दिपके यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे.5. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली? पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रूधूराचा वापर केला आणि अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.6. किती आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले? ७० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.