देश

मावशीला यात्रेत पाठवून तरुणीने मावशीच्या पतीला संपवलं, प्रियकरासह चौघांना अटक; तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Woman Kills Aunt’s Husband: दिल्लीत तरुणीने प्रियकरासह मित्रांच्या मदतीने मावशीच्या पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. मित्र फ्लॅटमध्ये हत्या करत असताना तरुणी इमारतीखाली प्रियकरासोबत पहारा देत होती.
Woman Kills Aunt’s Husband

Woman Kills Aunt’s Husband

Esakal

सूरज यादव
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Delhi Crime News: दिल्लीत राकेश खन्ना यांच्या हत्या प्रकरणी आता आरोपींची ओळख पटली आहे. पोलिसांनी चौघांना अटक करण्यात आली असून यात एका तरुणीचाही समावेश आहे. तरुणी राकेश खन्ना यांच्या मेहुणीची मुलगी आहे. तिनेच खूनाचा कट रचला. तिच्यासोबत प्रियकर हिमांशू, चिराग आणि पारस यांना अटक केलीय.

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