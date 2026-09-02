मावशीला यात्रेत पाठवून तरुणीने मावशीच्या पतीला संपवलं, प्रियकरासह चौघांना अटक; तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Delhi Crime News: दिल्लीत राकेश खन्ना यांच्या हत्या प्रकरणी आता आरोपींची ओळख पटली आहे. पोलिसांनी चौघांना अटक करण्यात आली असून यात एका तरुणीचाही समावेश आहे. तरुणी राकेश खन्ना यांच्या मेहुणीची मुलगी आहे. तिनेच खूनाचा कट रचला. तिच्यासोबत प्रियकर हिमांशू, चिराग आणि पारस यांना अटक केलीय. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खून झाला त्यादिवशी सिमरननेच घराचं सेंट्रल लॉक उघडलं होतं. त्यानंतर चिराग आणि पारस आत गेले. त्यांनी राकेश यांची हत्या केली. तेव्हा राकेश घरात एकटेच होते. चिराग आणि पारस आत राकेश यांची हत्या करत असताना सिमरन आणि तिचा प्रियकर हिमांशु इमारतीखाली उभा होते. कुणाला शंका येऊ नये यासाठी पहारा देत होते..Amravati Ventilator Purchase: अमरावतीत व्हेंटिलेटर खरेदीत घोटाळा; माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुखांचा आरोप .राकेश यांनी नुकताच ८० रुपयांचा एक फ्लॅट विकला होता आणि त्यातून सोने बनवून घेतले होते याची माहिती सिमरनला होती. हेच सोने चोरण्यासाठी सिमरनने सहकाऱ्यांसोबत मिळून कट रचला होता. राकेश यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या हाती सोने लागलेच नाही..सिरमनने मावशीसह घरातील इतर नातेवाईकांना यात्रा पाहण्यासाठी बाहेर पाठवलं होतं. नातेवाईक बाहेर जाताच सिमरन आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी मिळून राकेश यांचा खून केला. त्यानंतर सोने शोधले पण त्यांना फक्त दीड लाख रुपयांचा एक हार मिळाला. इतर सोनं राकेश खन्ना यांनी इतरत्र लपवले होते. पोलिसांनी चोरी केलेलं सोनं ताब्यात घेतलंय. आता या प्रकरणी पुढील कारवाई केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.