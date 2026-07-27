Dharmendra Pradhan Video: धर्मेंद्र प्रधानांचं जंगी स्वागत; राजीनाम्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत आले; BJP च्या खासदारांनी पाहा काय केले...

मुंबई : नीट पेपर फुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मागील ३५ दिवसांपासून आंदोलन केले जात होते. या आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण देशभरात पसरले असून राज्यातील अनेक शहरात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन, मोर्चा आणि निदर्शने काढली जात होती. या आंदोलनात शैक्षणिक व्यवस्थेच्या सुधारणेसह केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असून वाढत्या दबावानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. .धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. धर्मेंद्र परधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सोमवार (ता. २७) रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि भाजप खासदार धर्मेंद्र प्रधान हे पहिल्यांदाच संसदेत दाखल झाले. यावेळी भाजप खासदारांनी जिंदाबाद अशा घोषणा देत धर्मेंद्र प्रधान यांचे जंगी स्वागत केले. संसदेतील या प्रकारचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे..Kalyan News: कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणाचा पोलिसावर हल्ला, काठीने जबर मारहाण; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल.व्हायरल व्हिडिओमध्ये, धर्मेंद्र प्रधान संसदेत येण्यापूर्वीच भाजप आणि एनडीएचे खासदार संसद भवनाच्या मकर द्वारावर एकत्र जमले होते. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान संसदेत येताच खासदार संजय जयस्वाल यांनी त्यांना शाल देऊन सत्कार केला. तसेच सर्व सहकाऱ्यांनी त्यांना एक टोपी भेट देत 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद' अशा घोषणा यावेळी दिल्या..Mumbai News: विठ्ठल-रखुमाई मंदिराला हेरिटेज दर्जा? गिरगावच्या ३०० वर्ष पुरातन वास्तूसाठी सूचना मागवल्या.एकीकडे भाजप आणि एनडीएकडून धर्मेंद्र प्रधान यांचे जंगी स्वागत केले जात असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी खासदारांनी हातात बोर्ड घेऊन आंदोलन केले. तसेच पोलीस कारवाईच्या विरोधातही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.