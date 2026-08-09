Dharmendra Pradhan On Resignation जेन झींची दिशाभूल केली, राजीनाम्यानंतर धर्मेंद्र प्रधानांनी सोडलं मौन; पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया

नीट पेपरफुटीनंतर झालेल्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजप नेते धर्मेंद्र प्रधान यांनी पहिल्यांदाच मौन सोडलं. शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, नीट पेपर लीक प्रकरणी झालेल्या आंदोलनावेळी काही लोकांनी जेन झींची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मला राजाीनामा द्यावा लागला. मंत्रिपद माझ्यासाठी कधी महत्त्वाचं नव्हतं. मीच पंतप्रधान मोदींकडे केंद्रीय मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याचा प्रस्ताव दिला होता असंही त्यांनी सांगितलं. धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वरमधील जीएम विद्यापीठात विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधत होते..धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, जेन झी आपली मुलं आहेत. काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी माझी कोणतीही वैयक्तिक अडचण नव्हती. भारतात दरवर्षी किमान २ कोटी मुलं जन्माला येतात. गेल्या १० वर्षात २० कोटी मुलं जन्माला आली. त्यांची स्वप्न आहेत आणि ती भारताला विश्वगुरू बनवणार आहेत. पद माझ्यासाठी महत्त्वाचं नव्हतं..India Justice Access Reforms: न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे करा; CJI सूर्यकांत यांचा विधी सेवा यंत्रणेला संदेश, मुख्यमंत्र्यांना आठवल्या अहिल्यादेवी .ओडिशात एका बैठकीला धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित राहिले होते. यावेळी त्यांनी ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, बीजेडी कार्यकर्त्यांच्या मोर्चामुळे किंवा परत जा अशा घोषणाबाजीने मी विचलित नाही. मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. जर तुम्ही मला परत जायला सांगितलं तरी मी परत येईन..नवीन बाबू ओडिशाची जनता मला कलंक आणि वाईट व्यक्ती म्हणते म्हणतात. पण मी कधी असं काही वागलोय का ज्यामुळे ओडिशाच्या जनतेची मान खाली जाईल? असा प्रश्नही धर्मेंद्र प्रधान यांनी विचारला. यावर उपस्थितांनी नाही म्हणत उत्तर दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.