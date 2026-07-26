देश

Anna Hazare Reaction : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अण्णा हजारे यांची प्रतिक्रिया, सरकारला दिला 'हा' सल्ला

Dharmendra Pradhan Resignation : शांततापूर्ण आंदोलनामुळेच देशात अनेक महत्त्वाचे कायदे लागू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने जनतेच्या मागण्या समजून घेऊन त्वरित पावले उचलावीत, असा सल्ला दिला.
Anna Hazare, Dharmendra Pradhan

Anna Hazare, Dharmendra Pradhan

esakal

Yashwant Kshirsagar
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केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी राजीनामा दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोणत्याही आंदोलनावर किंवा सार्वजनिक समस्येवर तोडगा हा हिंसाचारातून नाही, तर संवाद आणि शांततापूर्ण मार्गांनीच निघतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्वतःच्या आंदोलनांची उदाहरणे देत, लोकशाहीत संवाद हाच सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे अण्णा हजारे यांनी अधोरेखित केले.

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