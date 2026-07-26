Anna Hazare Reaction : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अण्णा हजारे यांची प्रतिक्रिया, सरकारला दिला 'हा' सल्ला

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी राजीनामा दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोणत्याही आंदोलनावर किंवा सार्वजनिक समस्येवर तोडगा हा हिंसाचारातून नाही, तर संवाद आणि शांततापूर्ण मार्गांनीच निघतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्वतःच्या आंदोलनांची उदाहरणे देत, लोकशाहीत संवाद हाच सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे अण्णा हजारे यांनी अधोरेखित केले. .ते म्हणाले की, कोणत्याही समस्येवर हिंसाचार हा उपाय नाही. सार्वजनिक प्रश्न नेहमी चर्चा, संवाद आणि लोकशाही मार्गांनीच सोडवले पाहिजेत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. आंदोलनादरम्यान हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे अयोग्य असून प्रत्येक परिस्थितीत शांततापूर्ण आंदोलनालाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..आपल्या २२ उपोषणांची उदाहरणे जनहितासाठी आपण आयुष्यात २२ वेळा उपोषण केले, परंतु कधीही हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला नाही, असे हजारे यांनी नमूद केले. आपल्या अहिंसक आणि शिस्तबद्ध आंदोलनांच्या दबावामुळे देशात १० महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वात आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जर एखादे आंदोलन शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने चालवले गेले, तर त्याचा सरकारवर प्रभाव पडतो आणि सकारात्मक बदल घडणे शक्य होते, असे त्यांनी सांगितले..सरकारला सल्ला अण्णा हजारे यांनी सरकार आणि प्रशासनालाही सल्ला दिला; सत्तेत असलेल्यांनी जनतेच्या रास्त मागण्या सर्वप्रथम समजून घेतल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. जनहित जपण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन पावले उचलण्यास संकोच करू नये, असे ते म्हणाले. सरकारचे उद्दिष्ट नेहमीच जनहित हेच असले पाहिजे..समाजहित अधिक महत्त्वाचे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना हजारे म्हणाले की, राजीनाम्यानंतर कोण जिंकले किंवा कोण हरले, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा नाही. समाजाच्या कल्याणासाठी जे काही शक्य आहे, त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, यावर त्यांनी भर दिला. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संघटनेने हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे अयोग्य आहे, असे हजारे यांनी स्पष्टपणे सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत हिंसाचाराचा आधार घेऊ नये, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. . जंतरमंतरवरील आंदोलन संपलेनीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून जंतरमंतरवर सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होत चालले होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निदर्शनांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि तरुण सहभागी झाले होते. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, आपली मुख्य मागणी पूर्ण झाल्याचे सांगत आंदोलकांनी जंतरमंतर येथील आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर, विद्यार्थी आणि इतर निदर्शकांनी आंदोलनस्थळ रिकामे केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.