Dharmendra Pradhan : धर्मेंद्र प्रधानांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं, जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल

Chhatrapati Shivaji Maharaj : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि महाराष्ट्रातील अभिजीत दिपके करत आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरील काही जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहेत..एका व्हिडिओत धर्मेंद्र प्रधान एका कार्यक्रमात बोलताना, "विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम शिक्षकांचं असतं. समर्थ रामदास नसते तर शिवाजी नसते. शिवाजी घडवण्याची फॅक्टरी म्हणजे रामदास होते," असे वक्तव्य करताना दिसत आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या या वक्तव्यावर त्यावेळी राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास यांच्याबाबतच्या ऐतिहासिक संदर्भांवरून विविध राजकीय पक्षांनी तसेच इतिहास अभ्यासकांनी या विधानावर आक्षेप घेतला होता..या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. "समर्थ रामदास आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गुरू-शिष्याचे नाते नसल्याचे अनेक अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही भाजपचे नेते अशा प्रकारची वक्तव्ये का करतात? यातून त्यांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता..दिल्लीचं जंतर-मंतर 150 वर्षांपूर्वी कसं होतं? पाहा आश्चर्यचकित करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो.सध्या नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर विरोधकांकडून टीका होत असताना, त्यांच्या या जुन्या वक्तव्याचा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. त्यामुळे या विधानाची पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.