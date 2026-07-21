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Dharmendra Pradhan : धर्मेंद्र प्रधानांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं, जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल

Dharmendra Pradhan Viral Video : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील वादग्रस्त वक्तव्याचा जुना व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे पुन्हा राजकीय चर्चा रंगली आहे.
Dharmendra Pradhan Viral Video

Dharmendra Pradhan Viral Video

eskal

Sandeep Shirguppe
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Chhatrapati Shivaji Maharaj : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि महाराष्ट्रातील अभिजीत दिपके करत आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरील काही जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहेत.

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