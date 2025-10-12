बकरी ईदला आम्ही ज्ञान पाजळत नाही, तुम्ही फटाक्यांवर बोलू नका; दिवाळीआधी धीरेंद्र शास्त्रींचं मोठं विधान

बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांनी दिवाळीत फटाके वाजवण्याच्या मुद्द्यावर मोठं विधान केलंय. दिल्लीत प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीत फटाक्यांचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत येतो. फटाके वाजवू नये असं सांगणाऱ्यांना धीरेंद्र शास्त्रींनी सुनावताना म्हटलं की, दिवाळीला फटाक्यांवरून ज्ञान देऊ नये, कारण आम्ही बकरी ईदला ज्ञान देत नाही..पंडित धीरेंद्र शास्त्री पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, दिवाळीबाबत इतर धर्मातील लोकांना आवाहन आहे की फटाक्यांबाबत तुमचं ज्ञान पाजळू नका, कारण आम्ही बकरी ईदला ज्ञान देत बसत नाही. त्यामुळे तुम्ही होळी किंवा दिवाळीला आम्हाला शिकवायला येऊ नका..क्रिप्टोकरन्सी बाजार कोसळला, गुंतवणूकदार तरुणानं स्वत:ला संपवलं; लम्बोर्गिनीत मृतदेह आढळल्यानं खळबळ.मुंबईत सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला आले असताना धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले की, इथले दोन अभिनेते आहेत त्यांनीही म्हटलं की, दिवाळी आलीय, फटाके कमी वाजवायला हवेत. तेच योग्य आहे. फटाक्यांमुळे प्रदूषण होतं हे बरोबर आहे पण फक्त दिवाळीलाच तुमचं ज्ञान पाजळू नका. ही आमची प्रार्थना आहे आणि आम्ही फटाके फोडणारच..आय लव्ह मोहम्मद आणि आय लव्ह महादेव यावरही धीरेंद्र शास्त्री यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, आय लव्ह मोहम्मद वाईट नाही पण आय लव महादेवही वाईट नाहीय. मात्र सर तन से जुदा सारखी विधानं चुकीची आहेत असंही धीरेंद्र शास्त्रींनी स्पष्ट सांगितलं. हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी पदयात्रा काढणार असल्याचंही धीरेंद्र शास्त्री यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, ७ ते १६ नोव्हेंबर या काळात दिल्ली ते वृंदावन अशी पदयात्रा काढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.